Установка ГБО на метане: 9 главных вопросов автовладельцев

Установка газобаллонного оборудования, использующего метан в качестве топлива — это выгодное и экологичное решение для автовладельцев, которые хотят сократить расходы на топливо. Однако у водителей часто возникают вопросы и сомнения. В интервью с “Про Городом” генеральный директор ООО “МетанЭкоТранс” Сергей Дегтярь рассказал опасен ли метан на самом деле, как перевод на газ отразится на двигателе автомобиля и чем грозит подпольная установка.

Сколько стоит в нынешних реалиях установить газовое оборудование в автомобиль под ключ?

— Государство активно развивает рынок газомоторного топлива в России и субсидирует установку ГБО на автомобили. Например, для физических лиц при установке ГБО на легковой автомобиль С-класса субсидия составит 48 600 рублей. Для коммерческих и грузовых автомобилей субсидия предоставляется в большем размере. Кроме того, ООО “Газпром газомоторное топливо” (Газпром ГМТ) предлагает несколько маркетинговых программ, использование которых также снижает стоимость переоборудования. Если совместить эти предложения, то можно установить ГБО за 25 000 рублей.

Опасно ли эксплуатировать автомобиль, в котором установлено ГБО на метане? Что нужно регулярно проверять?

— Некоторые по-прежнему верят, что баллон с метаном может взорваться. На самом деле — это миф. Метан в два раза легче воздуха и при утечке улетучится прежде, чем успеет сдетонировать. А вот пропан-бутан тяжелее воздуха. При утечке он скапливается и может воспламениться. Если установка ГБО проведена на сертифицированной станции с соблюдением всех стандартов, то бояться нечего. Автовладельцам нужно лишь раз своевременно проходить техническое обслуживание оборудования и проверку баллона.

Безопасность метана официально подтверждает классификация горючих веществ МЧС России. Он относится к самой безопасной четвертой категории, бензин — к третьей, пропан-бутан — ко второй.

Насколько метан экологичен по сравнению с бензином?

— При сгорании он выделяет в атмосферу на 20-30% меньше углекислого газа, чем бензин или дизель. В выхлопах метанового транспорта полностью отсутствуют сажа и соединения серы, бензол и бензпирен. Благодаря чему задымленность, загрязнение воздуха, воздействие на человека, животных и растения снижаются в 9 раз.

Существует миф, что метан имеет неприятный запах. Это так?

— На самом деле никакого ощутимого запаха природный газ (метан) не имеет. Поэтому специалисты газовой службы добавляют к нему одорант. Для этого применяются прозрачные жидкости – метил, этил или пропилмеркаптан. В результате газ приобретает запах. Это нужно для оперативного обнаружения утечки газа. Однако при грамотной установке в сертифицированном центре квалифицированными сотрудниками риск утечки газа из ГБО отсутствует.

Влияет ли газ на ресурс бензинового двигателя?

— На метане двигатель работает тише и ровнее. Газ легко смешивается с воздухом и равномерно наполняет цилиндры. Еще метан не смывает масляную пленку со стенок цилиндров и не содержит вредных примесей, плохо влияющих на детали камеры сгорания. Газовая смесь сгорает почти полностью, поэтому нагара на поршнях, клапанах и свечах зажигания образуется меньше. Официальные исследования подтверждают увеличение ресурса двигателя при работе на метане.

Сколько водителю получится сэкономить в месяц с переходом на газ?

— Экономия зависит от множества факторов, таких как расход топлива транспортным средством, ежемесячный пробег и др. Возьмем для примера автомобиль Kia Rio. При пробеге 30 000 километров в год, а это около 80 км. в день, экономия составит около 60 000 рублей. А при пробеге более 200 километров в день, например у такси, годовая экономия будет более 180 000 рублей. Если говорить о грузовых автомобилях или автобусах, то экономия на топливе может составить более 1 миллиона рублей в год с одного транспортного средства. Дополнительно хочу обратить внимание на то, что в Республике Коми действует скидка 50% на транспортный налог для автомобилей на метане.

Устанавливают ли оборудование подпольно? Чем это грозит?

— Да, но это чревато для водителя множеством проблем. Во-первых, без паспорта на баллон с отметкой об установке, вам обязаны отказать в заправке. Во-вторых, при подпольной установке автовладелец будет эксплуатировать автомобиль на свой страх и риск без каких-либо гарантий. В-третьих, за подпольную установку грозит штраф и аннулирование регистрации авто.

Если организация установит незаконно ГБО на свой транспорт, то возможны взыскания до 300 000 рублей.

Сложно ли найти газовую заправку и сколько их в Сыктывкаре и ближних районах?

— Количество заправок для автомобилей на метане в России увеличивается с каждым годом. Сегодня их почти 1000. А к 2035 году будет уже 1500. Сейчас из Сыктывкара до Сочи уже можно доехать на метане, не переключаясь на бензин. В Коми функционирует пять заправочных станций: две в Сыктывкаре и по одной в Ухте, Синдоре и Микуни. Также считаю важным отметить, что летом в городе заработает новая современная заправочная станция в Эжвинском районе.

Предоставляет ли ваша компания услуги по оформлению документов для регистрации установленного ГБО в ГИБДД?

— Да, организация оказывает услуги по формированию пакета документов для регистрации установленного ГБО в ГИБДД. Наш Центр сотрудничает с испытательными лабораториями, которые подготавливают техническое заключение о возможности установки оборудования на автомобиль и протокол проверки безопасности установки. Без этих документов регистрация невозможна.

О компании

ООО “МетанЭкоТранс” работает по франшизе АО “РариТЭК-Холдинг”, одного из признанных лидеров как по переоборудованию, так и по выпуску газомоторных транспортных средств на рынке России.

У компании есть свой центр по установке и обслуживанию ГБО (Центр ГБО) в Сыктывкаре. Также организация получила статус партнерского сервиса (ППТО) ООО “Газпром газомоторное топливо”. Это дает Центру право устанавливать ГБО на автомобили, в том числе с применением стимулирующих программ и акций ООО “Газпром газомоторное топливо”.

Кроме того, ООО “МетанЭкоТранс” строит собственную автомобильную газонаполнительную компрессорную станцию в Сыктывкаре. Она будет оснащена современным оборудованием российского производства и соответствует всем нормам безопасности.

Контактная информация: