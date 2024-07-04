Жителей Коми предупреждают о тяжких последствиях COVID-19

За последнюю неделю июня в стране зарегистрировано около шести тысяч новых случаев COVID-19, госпитализировано около 900 человек, 19 пациентов скончались. Заболеваемость продолжает расти, ожидается новый подъем в начале осени, по данным Роспотребнадзора.

Пульмонолог Сергей Авдеев отметил увеличение случаев постковидных изменений в легких, что может привести к серьезным последствиям без соответствующей терапии. Среди факторов риска профессор Авдеев назвал возраст, сопутствующие заболевания и иммунодефицит.