Жителей Коми предупреждают о тяжких последствиях COVID-19
- 15:47 4 июля
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- Инесса Богатая
За последнюю неделю июня в стране зарегистрировано около шести тысяч новых случаев COVID-19, госпитализировано около 900 человек, 19 пациентов скончались. Заболеваемость продолжает расти, ожидается новый подъем в начале осени, по данным Роспотребнадзора.
Пульмонолог Сергей Авдеев отметил увеличение случаев постковидных изменений в легких, что может привести к серьезным последствиям без соответствующей терапии. Среди факторов риска профессор Авдеев назвал возраст, сопутствующие заболевания и иммунодефицит.
Несмотря на мутации вируса и появление более мягких штаммов, тяжелые случаи и летальные исходы все еще происходят.
Российская наука активно работает над новыми методами терапии постковидных легочных заболеваний.
Разработка новых методов диагностики и лечения, а также научные исследования улучшают качество жизни пациентов, перенесших COVID-19.
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