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Жителей Коми предупреждают о тяжких последствиях COVID-19

Жителей Коми предупреждают о тяжких последствиях COVID-19 ФОТО ГОССОВЕТА КОМИ

За последнюю неделю июня в стране зарегистрировано около шести тысяч новых случаев COVID-19, госпитализировано около 900 человек, 19 пациентов скончались. Заболеваемость продолжает расти, ожидается новый подъем в начале осени, по данным Роспотребнадзора.

Пульмонолог Сергей Авдеев отметил увеличение случаев постковидных изменений в легких, что может привести к серьезным последствиям без соответствующей терапии. Среди факторов риска профессор Авдеев назвал возраст, сопутствующие заболевания и иммунодефицит.

Несмотря на мутации вируса и появление более мягких штаммов, тяжелые случаи и летальные исходы все еще происходят.

Российская наука активно работает над новыми методами терапии постковидных легочных заболеваний. 

Разработка новых методов диагностики и лечения, а также научные исследования улучшают качество жизни пациентов, перенесших COVID-19.

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