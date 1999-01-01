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Техникум

Возможности для образования: вам открыты двери в любые учебные заведения

В наше время возможности для образования стали гораздо шире и доступнее. Независимо от возраста и уровня предыдущего образования, теперь вы можете поступить в любые учебные заведения, будь то после 9 или 11 класса, а также в зрелом возрасте. Давайте рассмотрим, как эта гибкость открывает двери к новым знаниям и специальностям.

Колледжи и техникумы: путь к профессии

Если вы окончили 9 или 11 классов и хотите получить практическую профессию, то колледжи и техникумы — отличный выбор. Вы сможете не только ознакомиться с теоретическими аспектами выбранной специальности, но и получить необходимые навыки для будущей работы. Для взрослых, желающих сменить профессию или повысить квалификацию, такие учебные заведения тоже предлагают много возможностей.

Университеты и институты: широкий спектр специальностей

Для тех, кто окончил 11 классов и желает углубить свои знания в определенной области, университеты и институты предоставляют широкий спектр программ и курсов. Современные университеты также предлагают гибкие программы, которые можно сочетать с работой и другими обязательствами, что особенно актуально для взрослых студентов.

Курс дополнительного образования и сертификационные программы

Для взрослых, которые ищут специализацию в конкретной области или хотят дополнительно подтвердить свои навыки, существуют курсы дополнительного образования и программы сертификации. Они помогают быстро освоить новые технологии и методики, что станет отличным дополнением к вашему резюме.

Возможности для зарубежного образования

Если вас привлекает международный опыт, многие учебные заведения предлагают программы обмена и стажировки за границей. Это отличная возможность не только получить качественное образование, но и расширить свой кругозор.

Современные образовательные возможности предоставляют огромный выбор для всех, кто стремится к знанию и профессиональному росту. Независимо от возраста и уровня образования, вы можете найти подходящую программу, которая поможет вам достичь ваших целей. Главное — это желание учиться и совершенствоваться.
 
 
 
 
 
 

ДОСААФ: путь к мастерству за рулем любой категории

 
►Адрес в Сыктывкаре: Сысольское шоссе, 64.
Подробности по телефонам: 22-93-06, 22-93-09.
 
Реклама "Сыктывкарская школа ДОСААФ России" ОГРН: 1021100513455 erid:LjN8KYJi8
Если вы далеко живете от работы, то наличие собственного транспорта существенно облегчит вам путь и сэкономит время. При наличии детей в вашей семье автомобиль также будет необходим. Таким образом, вы с комфортом доберетесь до нужного места в любое время дня и ночи.

В экстренных случаях — это спасет жизнь. Если кто-то попал в аварию, то вы не теряя ни секунды сможете довести пострадавшего до ближайшей клиники.

Поэтому за получением водительских прав вы можете обратиться в ПОУ "Сыктывкарская школа ДОСААФ России" — образовательное учреждение, основной задачей которого является содействие по укреплению обороноспособности страны. А также национальной безопасности и решению социальных проблем по направлениям патриотического воспитания граждан. Еще там готовят специалистов массово-технических профессий.

За время работы организации в Сыктывкаре, сотрудники ДОСААФ России подготовили более 30 000 водителей транспортных средств различных категорий.

ДОСААФ России — одно из старейших общественных организаций страны. Его история связана с образованием ряда массовых оборонных организаций, в задачу которых входило распространение среди трудящихся военных знаний и содействие укреплению обороны страны.

Школа по-прежнему остается одной из лидеров по количеству выпускников. В 2024 году всего за шесть месяцев 400 человек прошли подготовку массовым техническим профессиям. А по военно-учетной специальности выпустились более 30 человек.

Начальник учреждения Бурнашова Ксения Владимировна поделилась планами продолжать обновлять автомобильную технику, развивать учебно-материальную базу, совершенствовать методы подготовки кандидатов в водители.

Членам ДОСААФ и обучающимся на две категории одновременно предоставляются скидки. Также можно задействовать материнский капитал.

Проходят наборы на обучение по категориям: А, В, С, Д, СЕ, ВЕ, тракторист-машинист категории С, водитель погрузчик пятого разряда.

Получите права в проверенном месте.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Хотите получить востребованную профессию?

 

 
►Адрес: г. Сыктывкар, ул. Старовского, д.51.
Телефон: 8(8212)31-03-43
 
Реклама ПОУ "Сыктывкарский кооперативный техникум" Союза потребительских обществ Республики Коми ОГРН 1021100522750 erid:LjN8KHsgp
Тогда задумайтесь о поступлении в кооперативный техникум. Чем же он хорош? Самое очевидное — в нем у вас будет теория с практикой в обучении, что помогает выпускникам быстрее адаптироваться на рынке труда. Также техникум дает возможность заработка во время обучения и помогает с трудоустройством после окончания, что привлекает многих абитуриентов.

Профессиональное образовательное учреждение "Сыктывкарский кооперативный техникум" Союза потребительских обществ Республики Коми — это многопрофильное учебное заведение, готовящее обучающихся по многим специальностям.

Техникум имеет компьютерные классы с выходом в интернет, общежитие, столовую, спортивный и актовый залы. Библиотечный фонд техникума постоянно совершенствуется.

Электронно-библиотечная система "ЮРАЙТ" постоянно обновляется и пополняется новыми изданиями. Кроме этого заключен лицензионный договор с "Электронно-библиотечной системой ZNANIUM".

Педагогический коллектив — это творческие, инициативные люди, которые много и интересно работают со студентами, умело воспитывают в них преданность избранной профессии, чувство высокой ответственности при выполнении общественного долга.

Большое внимание преподаватели уделяют повышению квалификации: обучаются в магистратуре, получают второе высшее образование, посещают различные курсы, семинары, конференции.

Сыктывкарский кооперативный техникум приглашает выпускников 9 и 11 классов на очную и заочную форму обучения по специальностям:— графический дизайнер;— юриспруденция;— информационные системы и программирование;— банковское дело;— экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).

Прием без вступительных испытаний и конкурса аттестатов!

Количество мест ограничено!

Иногородним предоставляется общежитие.
 
 
 
 
 
 
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