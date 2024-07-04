Синоптики сделали новый ужасающий прогноз по аномальной жаре в России - будет еще хуже
- 13:58 4 июля
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- Служба новостей
В ближайшие дни в регионах России ожидается аномальная жара, согласно прогнозам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда. В Москве температура воздуха может достигнуть 35 градусов, а в некоторых областях поднимется до 36-37 градусов.
По словам метеоролога, в Москве в среду, четверг, пятницу и первую половину субботы установится чрезвычайно жаркая погода с температурой от 32 до 35 градусов, что значительно выше обычных температурных показателей для этого времени года.
Высокие температуры также ожидаются в Краснодарском крае, где воздух будет прогреваться до 31-36 градусов. Несмотря на это, такие температуры являются отклонением всего на 2-3 градуса от сезонной нормы.
Аномальная жара охватит всю европейскую часть России. В Московской, Воронежской, Белгородской, Курской и Липецкой областях ожидаются температуры до 37 градусов, что на 6-8 градусов превышает нормальные значения для этого времени года. Вильфанд отметил, что аналогичная ситуация складывается и в Приволжском федеральном округе.
Синоптики предупреждают о необходимости соблюдать меры предосторожности в жаркую погоду и избегать длительного пребывания на солнце, пишет sevastopolmedia.ru.
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