Синоптики сделали новый ужасающий прогноз по аномальной жаре в России - будет еще хуже

В ближайшие дни в регионах России ожидается аномальная жара, согласно прогнозам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда. В Москве температура воздуха может достигнуть 35 градусов, а в некоторых областях поднимется до 36-37 градусов.

По словам метеоролога, в Москве в среду, четверг, пятницу и первую половину субботы установится чрезвычайно жаркая погода с температурой от 32 до 35 градусов, что значительно выше обычных температурных показателей для этого времени года.