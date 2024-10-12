В Коми сдать макулатуру можно в 23 пунктах
- 19:00 12 октября
- 6+
- Анастасия Амелькина
В Республике Коми стартовала акция #БумБатл, которая объединяет жителей всей России. Об этом в своем телеграм-канале рассказала министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Екатерина Киселевич.
Сдать макулатуру в рамках акции можно в 23 пунктах на территории региона (список размещен на сайте Минприроды Коми). #БумБатл – это не только помощь природе и спасение деревьев, это соревнование по количеству собранной макулатуры. Бороться за победу можно, как в командных соревнованиях, так и в индивидуальных.
А чтобы принять участие в розыгрыше памятного приза от Минприроды Коми – фотографируйтесь на пункте приема макулатуры и выкладывайте снимок в VK с хэштегом #БумБатлКоми! Обязательно сопроводите фото рассказом, почему вы решили принять участие в акции. Голосование пройдёт официальном сообществе министерства с 15 по 24 ноября 2024 года, а 25 ноября определят победителя конкурса.
Финиш акции – 15 ноября 2024 года. Акция проходит в поддержку нацпроекта «Экология».