В Коми сдать макулатуру можно в 23 пунктах

В Республике Коми стартовала акция #БумБатл, которая объединяет жителей всей России. Об этом в своем телеграм-канале рассказала министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Екатерина Киселевич.

Сдать макулатуру в рамках акции можно в 23 пунктах на территории региона (список размещен на сайте Минприроды Коми). #БумБатл – это не только помощь природе и спасение деревьев, это соревнование по количеству собранной макулатуры. Бороться за победу можно, как в командных соревнованиях, так и в индивидуальных.