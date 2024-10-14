Праздники переносят из-за обстановки в стране: новогодние каникулы 2024-2025 больше не будут такими, как раньше

Фото из архива "Про Город"

Российское Министерство труда объявило о значительных изменениях в графике праздников и выходных на следующий период в два года. Эти изменения нацелены на оптимизацию баланса между трудом и отдыхом для населения страны. Ведомство считает, что новый подход к календарю выходных дней улучшит качество жизни граждан.

Увеличенные новогодние каникулы в 2025 году

Одним из важных изменений станет удлинение новогодних каникул в 2025 году. Граждане России смогут отдыхать с 29 декабря 2024 года по 8 января 2025 года включительно. Это даст возможность не только отметить Новый год с семьей и друзьями, но и полностью восстановить силы перед началом очередного рабочего года. Министерство труда акцентирует внимание на значимости продолжительных каникул для повышения продуктивности и общего самочувствия населения.

Двухэтапные майские праздники

Изменится и структура майских праздников — они будут разделены на два отдельных периода: с 1 по 4 мая и с 8 по 11 мая. Такой график позволяет достойно отметить как День весны и труда, так и День Победы, сосредоточив внимание на важных мероприятиях. Это способствует укреплению связи между поколениями и передаче патриотических ценностей.

Введение новых выходных для улучшения жизни

Также предложено сделать 31 декабря 2025 года официальным выходным днем, чтобы упростить праздничные приготовления и дать возможность провести больше времени с близкими. Полный перечень утвержденных выходных дней в 2025 году включает:

с 1 по 7 января (новогодние каникулы)

с 22 по 23 февраля (День защитника Отечества)

с 8 по 9 марта (Международный женский день)

с 1 по 4 мая (День весны и труда)

с 8 по 11 мая (День Победы)

с 12 по 15 июня (День России)

с 2 по 4 ноября (День народного единства)

31 декабря (канун Нового года)

Эти изменения позволят россиянам заранее планировать отдых и эффективнее распределять рабочее время в течение года. Рассматривается также возможность переноса выходных для продления традиционных праздников, что может позитивно сказаться на качестве жизни населения.