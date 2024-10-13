Как заставить микроволновку греть еду, а не посуду: далеко не все знают об этом методе

Многие замечают, что при использовании микроволновки больше нагревается посуда, чем пища. Это не всегда говорит о неисправности устройства — зачастую проблема заключается в выборе неподходящей посуды.

Определить, подходит ли она для использования в микроволновой печи, можно легко.