Как заставить микроволновку греть еду, а не посуду: далеко не все знают об этом методе
- 21:30 13 октября
- 6+
- Инга Межевикина
Многие замечают, что при использовании микроволновки больше нагревается посуда, чем пища. Это не всегда говорит о неисправности устройства — зачастую проблема заключается в выборе неподходящей посуды.
Определить, подходит ли она для использования в микроволновой печи, можно легко.
Достаточно налить немного воды в емкость и поместить её в микроволновку на минуту. Если нагрелась только вода, значит, посуда подходит. В случае нагрева самой посуды лучше отказаться от её использования в микроволновке.
Однако нужно учитывать некоторые детали. Не всегда стоит доверять надписям «Для микроволновки» — некоторые производители ставят метки даже на непригодную посуду. Для более ровного нагрева еды рекомендуется размещать емкость не в центре устройства, а ближе к его краю.
Эти рекомендации особенно полезны для владельцев старых моделей микроволновых печей (старше 5-10 лет), где проблема неравномерного нагрева может быть более выраженной.
Также не следует забывать о возможных рисках, связанных с частым использованием микроволновки. Некоторые исследования указывают на потенциально негативное влияние микроволн на здоровье, включая усталость, бессонницу, головные боли, и появление канцерогенов в продуктах питания. Поэтому важно использовать микроволновую печь осознанно и выбирать подходящую для неё посуду.