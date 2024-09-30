В Коми могут упразднить еще один поселок
- 20:15 30 сентября
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- Инесса Богатая
Как только все жители будут переселены, поселок Вежайка в Усть-Вымском районе Коми будет ликвидирован. Об этом сообщает "Комиинформ".
На улице Станционной в поселке остаются три многоквартирных дома, признанные аварийными и подлежащие сносу в декабре 2021 года. В первом доме девять квартир подлежат переселению, во втором — восемь, в третьем — шесть.
Администрация Усть-Вымского района направила предложение в Министерство строительства и ЖКХ Республики Коми, чтобы включить аварийные многоквартирные дома, предназначенные для сноса или реконструкции из-за износа, в новую республиканскую программу по переселению. К этим домам относятся и здания в Вежайке. Программа будет реализована в период с 2025 по 2030 годы, пояснили в администрации.
Также было отмечено, что новое жилье, предоставляемое по договору социального найма, должно соответствовать требованиям ЖК РФ: быть благоустроенным с учетом условий местности, равнозначным по общей площади предыдущему жилью и находиться в пределах поселка.
Между тем, федеральное законодательство позволяет, чтобы новое жилье располагалось в другом населенном пункте Усть-Вымского района, например, в городе Микунь, при условии письменного согласия граждан.
В Вежайке работает почтовое отделение, функционирующее дважды в неделю, и при необходимости по заявке администрации сельского поселения приезжает фельдшер, оказывающий помощь в здании ФАПа.
"После переселения всех жителей и снятия их с регистрационного учета, совет депутатов муниципального района "Усть-Вымский" планирует инициировать принятие закона Республики Коми об ликвидации сельского поселения "Вежайка", — сообщили в администрации.