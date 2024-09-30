В Коми могут упразднить еще один поселок

Как только все жители будут переселены, поселок Вежайка в Усть-Вымском районе Коми будет ликвидирован. Об этом сообщает "Комиинформ".

На улице Станционной в поселке остаются три многоквартирных дома, признанные аварийными и подлежащие сносу в декабре 2021 года. В первом доме девять квартир подлежат переселению, во втором — восемь, в третьем — шесть.

Администрация Усть-Вымского района направила предложение в Министерство строительства и ЖКХ Республики Коми, чтобы включить аварийные многоквартирные дома, предназначенные для сноса или реконструкции из-за износа, в новую республиканскую программу по переселению. К этим домам относятся и здания в Вежайке. Программа будет реализована в период с 2025 по 2030 годы, пояснили в администрации.

Также было отмечено, что новое жилье, предоставляемое по договору социального найма, должно соответствовать требованиям ЖК РФ: быть благоустроенным с учетом условий местности, равнозначным по общей площади предыдущему жилью и находиться в пределах поселка.

Между тем, федеральное законодательство позволяет, чтобы новое жилье располагалось в другом населенном пункте Усть-Вымского района, например, в городе Микунь, при условии письменного согласия граждан.

В Вежайке работает почтовое отделение, функционирующее дважды в неделю, и при необходимости по заявке администрации сельского поселения приезжает фельдшер, оказывающий помощь в здании ФАПа.