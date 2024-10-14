Это масло всегда берите: в Роскачестве указали на самые лучшие марки подсолнечного масла

Фото из архива "Про Город"

В 2024 году эксперты из Роскачества провели анализ подсолнечного масла, оценив по 44 показателям качества и безопасности 21 бренд. Из 21 образца, двенадцать относятся к первому сорту, семь к высшему, а для двух не был указан сорт. Масло производилось в Самарской, Воронежской, Ростовской, Челябинской и Белгородской областях, а также в Республике Татарстан и Краснодарском крае. На момент покупки его стоимость варьировалась от 8,8 до 138,9 рублей за 100 граммов.

В результате проведенного анализа, 19 из 21 масла соответствуют строгим стандартам, что позволяет им претендовать на российский Знак качества. К брендам, успешно прошедшим проверку, относятся: "Я люблю готовить", "Злато", "Ласка", "Аннинское", "Урожайное", "Щедрое лето", "Корона изобилия", "ВкусВилл", "Светлица", Spar, "Щедрый год", "Красная цена", Mr.Ricco, "Миладора", Ideal, "Благо", "Золотая семечка" и "Олейна". Также масло "Слобода" подтвердило свое право на использование Знака качества на упаковке.

В 20 экземплярах содержание глицидиловых эфиров, которые могут оказывать негативное влияние на здоровье, оказалось ниже допустимого уровня. Лишь в масле "Затея" было обнаружено незначительное превышение.

Уровень трансжиров во всех проверяемых маслах не превышал 1%, что указывает на их безопасность. Концентрация бенз(а)пирена, который является канцерогеном, тоже была минимальной и безопасной. Только в одном из масел это значение не отвечало высоким требованиям Роскачества по кислотному числу.