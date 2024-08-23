“Охотник” на дорогах Коми: обзор нового JAECOO J8

Фото "Про Город Сыктывкар"

“Название образовано от немецкого слова Jaeger (“охотник”) и английского Cool (“крутой”). Охотник символизирует скорость, ловкость, дикую природу и страсть. Он сосредоточен на своей цели, он сохраняет спокойствие, он самодостаточен, обладает изысканным стилем и утонченным вкусом.” Так описывают значение бренда JAECOO. Новинка автомобильного рынка сумела быстро завоевать сердца водителей. По российским дорогам уже уверенно рассекает модель J7. Но компания-производитель решила порадовать автолюбителей флагманским полноприводным кроссовером J8. Это дерзкая новинка, которая стала универсальным вариантом для любого образа жизни. А для большой семьи — просто незаменимым помощником.

За консультацией и обзором журналист портала “Про Город” отправился в дилерский центр “Динамика”.

Характеристики модели

JAECOO J8 — внедорожник D-класса, оснащен 2-литровым бензиновым турбомотором мощностью 249 л.с. в паре с роботизированной коробкой передач DCT7. Для разгона до 100 км/ч ему потребуется 8,5 секунд. Представлен в трех комплектациях: Active, Supreme, Supreme-V.

Интерьер

В этом направлении создатели J8 смогли переплюнуть практически всех конкурентов. Вам стоит лишь один раз сесть в машину и вы уже вряд ли захотите ездить на другой.

Салон и сидения обтянуты премиальной кожей “Наппа”, которая отличается особой мягкостью, высокой плотностью и паропроницаемостью и, как следствие, оптимальными теплообменными свойствами.

Потолок оформлен алькантрой, которая переносит химчистку, механическое воздействие, не растягивается, не лоснится, не выгорает на солнце и огнеупорна.

Суммарная диагональ приборной панели, объединенной с дисплеем мультимедиа, составляет 24,6 дюйма.

Новый J8 подстроится под ваше настроение. Система фоновой подсветки предлагает 255 оттенков.

14 динамиков премиальной аудиосистемы Sony расположены по всему салону сделает дорогу веселой и бодрящей.



Стиль в деталях

Рассмотрим ключевые особенности внешнего облика J8, которые выделяют его среди прочих автомобилей в его классе:

вертикальные ребра решетки радиатора с хромированными акцентами;

светодиодные фары с полосками дневных ходовых огней;

световая температура фар подобрана так, чтобы быть максимально близкой к естественному дневному свету;

зеркала на отдельных стойках с повторителями поворота;

выдвижные дверные ручки;

легкосплавные колесные диски 20 дюймов.

Уверенность на дороге

В первую очередь, JAECOO имеет максимальную 5-звездочную оценку по итогам краш-теста, благодаря современной лазерной сварке и стали высокой прочности. Еще J8 оснащен множеством опций, которые сделают вождение безопасным и комфортным как для опытного водителя, так и для новичка. Авто в прямом смысле чувствует вас.

В дополнение к действию обычного круиз-контроля, J8 может поддерживать дистанцию до впереди идущего автомобиля.

Система автоматического экстренного торможения спасет при невнимательности. Если водитель не реагирует на предупреждение и ситуация становится все более критической, будет применено автономное замедление. Система распознает другие автомобили, пешеходов, велосипедистов. Также присутствует система предупреждения о столкновении спереди. А еще JAECOO предупредит водителя при покидании полосы.

Камера кругового обзора 540° покажет обстановку вокруг вас и поможет припарковаться.

При движении, парковке, открывании дверей, система мониторинга слепых зон следит за дорожной ситуацией. На левом или правом зеркале подается сигнал тревоги в режиме реального времени, если цель входит в слепую зону.

J8 следит за состоянием водителем с помощью систем контроля усталости. Авто запоминает стиль вождения, и при заметном отклонении затянет ремень безопасности.

На работу, дачу и в отпуск

JAECOO станет вашим идеальным компаньоном в любой ситуации. Управлять продвинутой системой полного привода Torque-Vectoring можно посредством выбора одного из семи режимов вождения: эко, комфорт, спорт, снег, грязь, песок и бездорожье.

На J8 будет комфортно добираться на работу со средним расходом 8,1 литра. Клиренс в 21 см поможет без проблем выехать за город в любое время года. При этом в машине есть все для комфортного путешествия:

система вентиляции сидений;

передние сиденья оснащены функцией массажа для расслабляющего вождения;

оттоманка для переднего пассажира добавляет комфорта и удобства;

система ароматерапии для создания приятной обстановки в салоне;

подлокотник с функцией охлаждения и подогрева продуктов и напитков;

проекционный дисплей на лобовом стекле, чтобы не отвлекаться на панель;

большой вместительный багажник, который открывается автоматически, если у вас заняты руки.

Как купить JAECOO выгодно и с увеличенной гарантией

Дилерский центр “Динамика” предлагает приобрести новый кроссовер с выгодой до 400 000 рублей. Чтобы получить максимальную скидку, нужно сдать свой старый автомобиль в трейд-ин, оформить рассрочку под 0,01% до 48 месяцев с первоначальным взносом 70%.

При прохождении ТО в “Динамике” гарантия на ваш новый автомобиль автоматически продлевается до 7 лет или 200 000 километров пробега.





Контакты

Адрес в Сыктывкаре: улица Морозова, 211 (напротив нового автовокзала). Узнать больше о выгодных предложениях и записаться на тест-драйв можно по телефону: 8(8212) 25-11-33.

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