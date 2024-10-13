В Коми 427 человек старше 60 лет получили знаки отличия ГТО
- 10:45 13 октября
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- Дмитрий Толстенёв
В Республике Коми с каждым годом все больше жителей старшего возраста вовлекаются в движение «Готов к труду и обороне» (ГТО). Как сообщает Министерство спорта региона, в 2023 году в испытаниях ГТО приняли участие 502 человека в возрасте 60 лет и старше.
Этот показатель демонстрирует активную заинтересованность граждан пожилого возраста в поддержании физической формы и здорового образа жизни.
Одним из главных показателей эффективности программы ГТО среди старшего поколения является успешная сдача нормативов. В этом году 85% участников, прошедших испытания, смогли выполнить нормативы и были удостоены знаков отличия ГТО. Это свидетельствует о том, что большинство участников продемонстрировали высокий уровень физической подготовки и готовы к дальнейшим занятиям спортом.
Наибольшее количество участников испытаний получило золотой знак отличия — это 266 человек, что составляет значительную долю от общего числа. Золотой знак является высшей степенью признания в системе ГТО и подтверждает не только успешное выполнение всех нормативов, но и отличное состояние здоровья участников. Серебряный знак был присвоен 115 участникам, а бронзовый знак — 46 людям.