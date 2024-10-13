В Коми 427 человек старше 60 лет получили знаки отличия ГТО

В Республике Коми с каждым годом все больше жителей старшего возраста вовлекаются в движение «Готов к труду и обороне» (ГТО). Как сообщает Министерство спорта региона, в 2023 году в испытаниях ГТО приняли участие 502 человека в возрасте 60 лет и старше.

Этот показатель демонстрирует активную заинтересованность граждан пожилого возраста в поддержании физической формы и здорового образа жизни.