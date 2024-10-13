Сыктывкарец, хотевший по просьбе приятеля забрать наркотики из тайника, будет осужден

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В Сыктывкаре завершено расследование громкого уголовного дела о пособничестве в попытке незаконного сбыта наркотиков. Заместитель прокурора Республики Коми утвердил обвинительное заключение в отношении 24-летнего жителя города. Молодой человек обвиняется по ч. 5 ст. 33, ч. 3 ст. 30, п. "а", "г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, что касается пособничества в покушении на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный организованной группой, с использованием информационных сетей, включая Интернет.

Согласно материалам дела, в июне 2024 года к обвиняемому обратился его знакомый, участвующий в деятельности организованной преступной группы, специализирующейся на распространении наркотических средств. В ходе предварительного следствия было установлено, что приятель предложил сыктывкарцу помочь ему забрать партию наркотиков из тайника. Речь шла о 40 граммах синтетического наркотика, который необходимо было доставить заказчику.

Обвиняемый согласился на участие в преступной схеме, однако реализовать задуманное не удалось. Операция по перевозке наркотика была прервана в результате оперативных действий сотрудников полиции, которые задержали обоих участников на месте предполагаемой передачи запрещенного вещества. Быстрая и скоординированная работа правоохранительных органов позволила предотвратить дальнейшее распространение наркотиков и задержать фигурантов дела с поличным.

Дело передано на рассмотрение в Сыктывкарский городской суд, где будет изучено по существу. Следствие по делу проводилось следственной частью Следственного управления МВД по Республике Коми. В процессе расследования были собраны доказательства, подтверждающие участие обвиняемого в пособничестве организованной группе, занимавшейся сбытом наркотиков через тайники и электронные средства коммуникации.