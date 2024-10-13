6 из 10 сыктывкарцев всегда проверяют срок годности у продуктов питания

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Согласно результатам опроса, проведенного сервисом по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, 6 из 10 жителей Сыктывкара внимательно проверяют срок годности продуктов питания перед покупкой. Это свидетельствует о высоком уровне осознанного потребления среди экономически активного населения города. Однако, когда речь заходит о товарах другой категории, таких как средства личной гигиены или косметика, внимание к срокам хранения значительно снижается.

Исследование показало, что наиболее ответственными покупатели являются при выборе продуктов питания. 60% опрошенных всегда проверяют даты производства и срок годности перед тем, как положить товар в корзину. Это неудивительно, ведь качество и свежесть продуктов напрямую влияют на здоровье потребителей. Однако у лекарств этот показатель немного ниже — всего 53% респондентов заявили, что всегда обращают внимание на сроки годности медикаментов. Что касается товаров личной гигиены, таких как шампуни или зубная паста, только каждый третий (33%) регулярно следит за их сроком годности.

Опрос также выявил, что небольшая часть населения вообще не обращает внимания на срок годности покупаемых товаров. Лишь 2% опрошенных признались, что никогда не проверяют дату у продуктов питания. Более значительный процент игнорирует сроки годности у медикаментов — 7%, а четверть сыктывкарцев (25%) вообще не смотрит на сроки хранения шампуней и других гигиенических средств.

Особенно примечательны различия в поведении мужчин и женщин. Женщины, как показало исследование, более придирчивы к срокам годности товаров ограниченного хранения. Так, почти половина (47%) представительниц прекрасного пола всегда проверяет сроки годности парфюмерно-косметической продукции, тогда как среди мужчин этот показатель значительно ниже. Лишь 10% женщин вообще не интересуются этим аспектом при выборе косметики. Мужчины же более склонны к игнорированию сроков годности товаров, особенно лекарств и средств личной гигиены. Например, 9% мужчин признались, что никогда не проверяют срок годности медикаментов, по сравнению с 5% женщин. А на срок годности шампуней и зубной пасты не обращают внимания 33% мужчин против 17% женщин.