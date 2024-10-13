6 из 10 сыктывкарцев всегда проверяют срок годности у продуктов питания
- 21:45 13 октября
- 0+
- Дмитрий Толстенёв
Согласно результатам опроса, проведенного сервисом по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, 6 из 10 жителей Сыктывкара внимательно проверяют срок годности продуктов питания перед покупкой.
Это свидетельствует о высоком уровне осознанного потребления среди экономически активного населения города. Однако, когда речь заходит о товарах другой категории, таких как средства личной гигиены или косметика, внимание к срокам хранения значительно снижается.
Исследование показало, что наиболее ответственными покупатели являются при выборе продуктов питания. 60% опрошенных всегда проверяют даты производства и срок годности перед тем, как положить товар в корзину. Это неудивительно, ведь качество и свежесть продуктов напрямую влияют на здоровье потребителей. Однако у лекарств этот показатель немного ниже — всего 53% респондентов заявили, что всегда обращают внимание на сроки годности медикаментов. Что касается товаров личной гигиены, таких как шампуни или зубная паста, только каждый третий (33%) регулярно следит за их сроком годности.
Опрос также выявил, что небольшая часть населения вообще не обращает внимания на срок годности покупаемых товаров. Лишь 2% опрошенных признались, что никогда не проверяют дату у продуктов питания. Более значительный процент игнорирует сроки годности у медикаментов — 7%, а четверть сыктывкарцев (25%) вообще не смотрит на сроки хранения шампуней и других гигиенических средств.
Особенно примечательны различия в поведении мужчин и женщин. Женщины, как показало исследование, более придирчивы к срокам годности товаров ограниченного хранения. Так, почти половина (47%) представительниц прекрасного пола всегда проверяет сроки годности парфюмерно-косметической продукции, тогда как среди мужчин этот показатель значительно ниже. Лишь 10% женщин вообще не интересуются этим аспектом при выборе косметики. Мужчины же более склонны к игнорированию сроков годности товаров, особенно лекарств и средств личной гигиены. Например, 9% мужчин признались, что никогда не проверяют срок годности медикаментов, по сравнению с 5% женщин. А на срок годности шампуней и зубной пасты не обращают внимания 33% мужчин против 17% женщин.
Возрастной фактор также играет важную роль в этом вопросе. Сыктывкарцы в возрасте от 35 до 44 лет оказались наиболее внимательными потребителями. Они чаще, чем молодые или пожилые покупатели, проверяют срок годности различных товаров. Представители этой возрастной группы осознают важность контроля за качеством приобретаемых продуктов и медикаментов, что, вероятно, связано с накопленным жизненным опытом и заботой о здоровье.