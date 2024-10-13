В Коми ликвидирована еще одна несанкционированная свалка

Фото главы Коми

В Республике Коми продолжается активная работа по ликвидации несанкционированных свалок, о чем сообщил глава региона Владимир Уйба в своем телеграм-канале. На этот раз внимание было обращено на свалку в Сысольском лесничестве, где было зафиксировано незаконное складирование мусора. Свалка располагалась на участке квартала 317 Исаневского участкового лесничества.

По решению суда коллектив частной компании приступил к уборке отходов. В общей сложности было собрано и вывезено около 60 кубических метров мусора, который доставили на специализированный полигон для утилизации. Данный участок леса был очищен от накопившихся загрязнений, что является важным шагом в сохранении природных ресурсов региона.

Глава Коми подчеркнул, что ликвидация несанкционированных свалок имеет не только эстетическое значение для региона, но и важна для экологической безопасности. Скопление мусора на открытых участках земли приводит к нарушению почвенного баланса, а отходы, попадающие в реки и озера, негативно влияют на водные экосистемы и биоразнообразие. Вред, наносимый таким образом природе, может иметь долгосрочные последствия, в том числе для здоровья населения и сохранения природных богатств.

«Важно понимать, что мусор, который не перерабатывается должным образом, может загрязнять почву, водоемы и атмосферу. Нарушение био-баланса флоры и фауны в водоемах от сброса мусора приводит к гибели водных организмов, изменению экосистем и ухудшению качества воды. Все это в конечном счете отражается на жизни людей и состоянии окружающей среды», — отметил Владимир Уйба в своем обращении.