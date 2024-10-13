Жителю Коми, спрятавшемуся от судебных приставов в шкафу, назначено наказание

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В поселке Ярега, расположенном в Ухте, местный житель был привлечен к административной ответственности за воспрепятствование законной деятельности судебного пристава. Инцидент произошел 16 сентября 2024 года, когда судебный пристав пришел к дому мужчины для принудительного привода его на судебное заседание. Однако вместо того, чтобы исполнить обязательства, гражданин решил спрятаться от приставов, что и привело к последствиям.

Согласно материалам дела, около 08:20 утра пристав, выполняя свои служебные обязанности, пришел к дому мужчины, чтобы обеспечить его явку в суд. Но, увидев судебного пристава, 32-летний житель поселка предпочел спрятаться в шкафу, который находился в его спальне. Такое поведение стало нарушением законодательства, регулирующего деятельность судебных приставов, и в итоге обернулось для мужчины штрафом.

Согласно статье 17.8 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) Российской Федерации, воспрепятствование законной деятельности должностных лиц, уполномоченных на исполнение судебных решений и обеспечение установленного порядка деятельности судов, влечет за собой административный штраф. Для граждан этот штраф варьируется от одной тысячи до одной тысячи пятисот рублей, для должностных лиц — от двух до трех тысяч рублей.

В результате рассмотрения дела, мировой судья Ярегского судебного участка г. Ухты принял решение о назначении административного штрафа в размере 1 000 рублей. Это решение стало результатом оценки действий мужчины, которые были квалифицированы как воспрепятствование законной деятельности судебного пристава.