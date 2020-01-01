Гид-путеводитель по кафе
и ресторанам
в Сыктывкаре

Сыктывкар, кафе, ресторан, еда

Вкусно, весело, уютно...

Адрес в Сыктывкаре: улица Карла Маркса, 177
Телефон: 8(8212)40-04-45

Ресто-бар "Битый час" перенесет в мир Алисы в Стране чудес

Практически каждый гость влюбляется в это место с первого раза. Основа концепции бара — произведение Льюиса Кэролла о приключениях Алисы. Это сказка, смысл которой открывается по новому только в более зрелом возрасте. Реальность суетлива, а воображение помогает изменить мир, сделать его ярче и чудеснее. Как говорит Безумный Шляпник: "Воображение — это единственное оружие в войне с реальностью."

В Сыктывкаре есть одно волшебное место. Входя в дверь ресто-бара "Битый час" вы "провалитесь в кроличью нору" и попадаете в совершенно другую реальность.

Гостей ждут:
  • волшебная атмосфера;
  • дымные коктейли;
  • музыка и настольные игры;
  • популярные вкусные блюда;
  • барная карта с напитками по мотивам “Алисы в Стране чудес”.

В меню ресто-бара есть салаты, мясные и сырные комбинации, горячие блюда и закуски, супы, пасты, бургеры и десерты. В “Битом часе” стоит обязательно попробовать вафлю с лососем и стейк миньон. Именно они полюбились многим гостям.

В “Битом часе” есть все, чтобы сделать вечер волшебным. В этом месте можно провести встречи с друзьями, романтические свидания и праздники в кругу близких.

Посмотреть полное меню можно по ссылке

Вход в заведение только с 18 лет.
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Адрес в Сыктывкаре: улица Петрозаводская, 1
Телефон: 8(912)866-62-66, 266-266

Ресторан “Бакинский бульвар”: гостеприимная атмосфера и выгодные предложения

Ресторан “Бакинский бульвар” приглашает сыктывкарцев насладиться вкуснейшими блюдами и отдыхом в доброжелательной атмосфере, а также воспользоваться выгодными предложениями.

В будни с 12:00 до 16:00 действует обеденная скидка в размере 10% от общего счета (не распространяется на напитки и не действует в праздничные дни).

В день рождения, а также 3 дня до и 3 дня после него действует скидка в размере 10%, на юбилей – 15% от общего счета (скидка не распространяется на напитки).

Приносить напитки с собой разрешается, но только при соблюдении условия: составляется меню из расчета минимум 1500 рублей на каждого гостя по основному меню с оплатой аванса в размере 30% от общей стоимости, либо вносится депозит на полную сумму.

Если не хочется выходить из дома, закажите еду на дом. Блюда доставят бесплатно при заказе от 1500 рублей. Если сумма меньше, то нужно доплатить 150 рублей в пределах города и 250 рублей за его пределами.

Оплатить заказ можно наличными или банковской картой.

Часы работы ресторана: 10:00-02:00.

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Адрес в Эжве: улица Славы, 1Д.
Телефон: 8(904)236-46-26

“Семейное кафе”: место для ваших праздников и деловых встреч

“Семейное кафе” приглашает отдохнуть в кругу семьи и друзей, а также провести деловые встречи. Кафе расположено в сердце Эжвинского района, в парке "Тропа здоровья" по улице Славы. Рядом есть автобусная остановка и парковка.
У них представлено разнообразное меню для завтрака, обеда и ужина. Все блюда готовятся “из-под ножа”. А шашлык с мангала сочный и незабываемо вкусный.

Меню может похвастаться тремя видами кухни: русской, европейской и кавказской. Гостеприимство официантов и мастерство поваров, уютная обстановка поднимут вам настроение, и сделают каждый визит незабываемым. В кафе есть все для вашего комфорта.

Для взрослых:
– вкусные и веселые семейные застолья;
– знакомое любимое домашнее меню;
– приятный и уютный интерьер.

Для детей:
– детское меню;
– детские праздники.

Кафе принимает заказы на проведение банкетов, дней рождения, корпоративов, детских праздников. Для вашего удобства предусмотрена организация торжеств под ключ.

ИП Хаммедов Мехман Асабали Оглы ИНН 112105953451 erid: LjN8KTVxj
Адрес в Сыктывкаре: Орджоникидзе, 50А, 2 этаж (за ТЦ "Северный Рай").
Бронирование столов по телефонам: 203-803(кафе), 8(904)868-26-07 (директор Дарина).

Кафе "Шаляпин": домашняя атмосфера и русский бильярд

Кафе "Шаляпин" – это место, где встречаются вкус, атмосфера, праздник, караоке и русский бильярд. Там можно отдохнуть душой и телом. Уютный и стильный интерьер в классическом стиле создает атмосферу тепла и комфорта, что делает ее по-настоящему домашней.

В меню "Шаляпина" представлена вкусная и разнообразная еда, которую готовят из свежих и качественных продуктов. Вы найдете как классические блюда русской кухни, так и современные шедевры.

В кафе вас встретят внимательные и профессиональные официанты, которые всегда готовы помочь с выбором блюда и напитка. Обслуживание в "Шаляпине" – это искусство, которое делает посещение кафе по-настоящему приятным.

Также там есть отдельная зона с караоке, где вы можете выпустить свой голос и почувствовать себя настоящей звездой. Большой выбор песен и современная аппаратура обеспечат вам веселый и незабываемый вечер.

Для любителей активного отдыха оборудована зона с русским бильярдом. Здесь вы сможете провести время в компании друзей, посоревноваться в мастерстве и просто насладиться игрой.

Кафе "Шаляпин" – идеальное место для проведения праздников любого формата: от романтических ужинов до корпоративных вечеринок. Команда кафе организует праздники под ключ, включая меню, декор и развлекательную программу.
“Шаляпин” – это место, куда хочется возвращаться снова и снова.

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