Практически каждый гость влюбляется в это место с первого раза. Основа концепции бара — произведение Льюиса Кэролла о приключениях Алисы. Это сказка, смысл которой открывается по новому только в более зрелом возрасте. Реальность суетлива, а воображение помогает изменить мир, сделать его ярче и чудеснее. Как говорит Безумный Шляпник: "Воображение — это единственное оружие в войне с реальностью."
В Сыктывкаре есть одно волшебное место. Входя в дверь ресто-бара "Битый час" вы "провалитесь в кроличью нору" и попадаете в совершенно другую реальность.
Гостей ждут:
- волшебная атмосфера;
- дымные коктейли;
- музыка и настольные игры;
- популярные вкусные блюда;
- барная карта с напитками по мотивам “Алисы в Стране чудес”.
В меню ресто-бара есть салаты, мясные и сырные комбинации, горячие блюда и закуски, супы, пасты, бургеры и десерты. В “Битом часе” стоит обязательно попробовать вафлю с лососем и стейк миньон. Именно они полюбились многим гостям.
В “Битом часе” есть все, чтобы сделать вечер волшебным. В этом месте можно провести встречи с друзьями, романтические свидания и праздники в кругу близких.
Посмотреть полное меню можно по ссылке