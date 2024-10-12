Над территорией России за ночь нейтрализовали 47 БПЛА
- 16:45 12 октября
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- Анастасия Амелькина
Над территорией Российской Федерации произошло вторжение украинских беспилотников, которое успешно было подавлено силами ПВО. Как пишут РИА Новости, было нейтрализовано 47 БПЛА, преимущественно в районе Краснодарского края и над водами Азовского моря.
По данным ведомства, попытка нападения, квалифицированная как террористическая атака с использованием беспилотных средств, была полностью пресечена. «В течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористическую атаку дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 47 БПЛА самолетного типа», — говорится в официальном заявлении.
Подробности операции раскрывают, что 17 из этих аппаратов были успешно уничтожены над Краснодарским краем, в то время как 16 дронов были сбиты над Азовским морем. Остальные 14 аппаратов были нейтрализованы в районах Курской и Белгородской областей.
Несмотря на атаки дронов, которые произошли минувшей ночью, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил о повреждениях жилых домов в двух районах региона. Однако не было зарегистрировано пострадавших среди гражданского населения, и все инфраструктурные объекты продолжают функционировать в обычном режиме.