Над территорией России за ночь нейтрализовали 47 БПЛА

Над территорией Российской Федерации произошло вторжение украинских беспилотников, которое успешно было подавлено силами ПВО. Как пишут РИА Новости, было нейтрализовано 47 БПЛА, преимущественно в районе Краснодарского края и над водами Азовского моря.

По данным ведомства, попытка нападения, квалифицированная как террористическая атака с использованием беспилотных средств, была полностью пресечена. «В течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористическую атаку дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 47 БПЛА самолетного типа», — говорится в официальном заявлении.