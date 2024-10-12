Логотип новостного портала Прогород
Прислать новость

Над территорией России за ночь нейтрализовали 47 БПЛА

Над территорией России за ночь нейтрализовали 47 БПЛАФото из архива "Про Города Сыктывкар"

Над территорией Российской Федерации произошло вторжение украинских беспилотников, которое успешно было подавлено силами ПВО. Как пишут РИА Новости, было нейтрализовано 47 БПЛА, преимущественно в районе Краснодарского края и над водами Азовского моря.

По данным ведомства, попытка нападения, квалифицированная как террористическая атака с использованием беспилотных средств, была полностью пресечена. «В течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористическую атаку дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 47 БПЛА самолетного типа», — говорится в официальном заявлении.

Подробности операции раскрывают, что 17 из этих аппаратов были успешно уничтожены над Краснодарским краем, в то время как 16 дронов были сбиты над Азовским морем. Остальные 14 аппаратов были нейтрализованы в районах Курской и Белгородской областей.

Несмотря на атаки дронов, которые произошли минувшей ночью, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил о повреждениях жилых домов в двух районах региона. Однако не было зарегистрировано пострадавших среди гражданского населения, и все инфраструктурные объекты продолжают функционировать в обычном режиме.

...

  • 0

Популярное

Последние новости