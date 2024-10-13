В Сыктывкаре двое несовершеннолетних опрокинулись на питбайке и получили травмы
- 12:27 13 октября
- 12+
- Дмитрий Толстенёв
В Сыктывкаре 12 октября произошел инцидент с участием подростков, который вновь поднял вопросы о безопасности на дорогах и ответственности родителей.
По информации, предоставленной Управлением Госавтоинспекции по Коми, авария случилась около 10:10 на дворовой территории дома No19 по улице Маегова. Четырнадцатилетний подросток, управляя питбайком марки KAYO, не справился с рулевым управлением, что привело к опрокидыванию транспортного средства.
В результате аварии юный мотоциклист получил серьезные травмы. Врачи диагностировали у него черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, а также ушибленную рану правого бедра. Кроме того, он получил ссадины на правой кисти и щеки. Несмотря на наличие мотошлема, парень был госпитализирован с тяжелыми травмами. Этот инцидент вновь подчеркивает важность соблюдения правил безопасности при управлении мототранспортом, особенно для несовершеннолетних.
Пассажиром питбайка был 15-летний юноша, который, к сожалению, также пострадал в результате происшествия. У него диагностировали ушиб мягких тканей лица и, возможно, черепно-мозговую травму, однако его состояние не вызвало необходимости в госпитализации. Важно отметить, что в момент аварии он не был защищен мотошлемом, что могло усугубить последствия падения.
По информации правоохранительных органов, подросток, управлявший питбайком, не имел водительского удостоверения. Это обстоятельство становится еще одним сигналом о недостаточной ответственности родителей и несовершеннолетних водителей. Питбайк был помещен на специальную стоянку, а в отношении родителя мотоциклиста составлен административный протокол по статье 12.7 КоАП РФ. Данная статья подразумевает наказание за передачу управления транспортным средством лицу, не имеющему на это прав, и предусматривает штраф в размере до 30 тысяч рублей.