В Сыктывкаре двое несовершеннолетних опрокинулись на питбайке и получили травмы

В Сыктывкаре 12 октября произошел инцидент с участием подростков, который вновь поднял вопросы о безопасности на дорогах и ответственности родителей.

По информации, предоставленной Управлением Госавтоинспекции по Коми, авария случилась около 10:10 на дворовой территории дома No19 по улице Маегова. Четырнадцатилетний подросток, управляя питбайком марки KAYO, не справился с рулевым управлением, что привело к опрокидыванию транспортного средства.