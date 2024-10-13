Не повышение цен, а еще хуже: россиянам объявили о новых штрафах за батареи отопления

Фото из архива "Про Город"

Неофициальные попытки жителей многоквартирных домов перейти на собственные системы отопления могут существенно повлиять на общий тепловой баланс здания. В интервью специалист Игорь Сажин объяснил ключевые моменты этой проблемы. Прежде всего, закон «О теплоснабжении» чётко запрещает переход на индивидуальные источники тепла в многоквартирных постройках, если это не заложено в плане теплоснабжения данной территории. Исключения допускаются только при наличии соответствующего обоснования. Незаконное отключение от центрального отопления или удаление элементов, предусмотренных проектной документацией, считается незаконным. За подобные действия предусмотрены наказания, включая штрафы и обязательства восстановить первоначальное состояние.

Модернизация отопления в квартире, например, установка дополнительных радиаторов, также может вызвать проблемы. Игорь Сажин отметил, что это мешает нормальной работе гидравлической системы всего дома. Собственник улучшает условия лишь для себя, в то время как у соседей может ухудшиться тепловой баланс. Отопительные системы многоквартирных домов не рассчитаны на дополнительные нагрузки, что чревато авариями и сбоями.

Ещё одна трудность — это нарушение расчёта платы за общедомовое теплопотребление. При отключении квартиры от централизованного отопления её владелец перестаёт оплачивать общедомовое тепло, ущемляя права других жильцов, которые вынуждены покрывать его долю. Это вызывает финансовое неравенство среди собственников многоквартирного дома.