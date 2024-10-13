За сутки в Коми огнеборцы ликвидировали целых 6 пожаров

Фото МЧС

В Коми за прошедшие сутки сотрудники МЧС ликвидировали шесть пожаров, жертв и пострадавших нет. Каждый инцидент отличался как по масштабам, так и по причинам возникновения возгорания, однако оперативные действия огнеборцев позволили предотвратить более серьезные последствия.

Одним из наиболее значимых пожаров стал инцидент в Эжвинских дачах, расположенных в Сыктывкаре. Там огонь охватил сразу два строения. В садоводческом некоммерческом товариществе "Емвалька" пламя распространилось на площади 20 квадратных метров. По предварительной версии, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем. Еще одно возгорание произошло в СНТ "Парма-2", где загорелся дачный дом. Пожар уничтожил около 24 квадратных метров, и эксперты считают, что причиной могла стать недостаточная конструкция и изготовление электрооборудования.

Кроме того, в Усть-Цильме на улице Батманова загорелась хозяйственная постройка. Площадь возгорания составила 5 квадратных метров, и, согласно предварительным данным, огонь вспыхнул из-за нарушения правил эксплуатации печи. Оперативные действия пожарных помогли быстро локализовать пожар, не допустив его распространения на соседние постройки.

В Корткеросском районе, в селе Пезмег, огнеборцам пришлось тушить возгорание мусора, которое распространилось на 20 квадратных метров. Причиной инцидента вновь стало неосторожное обращение с огнем. Быстрые действия пожарных помогли предотвратить дальнейшее распространение огня.

В поселке Нижний Одес, Сосногорского района, пожар произошел в одной из комнат многоквартирного дома по улице Ленина. На данный момент специалисты государственного пожарного надзора продолжают выяснять точные причины возгорания, однако, благодаря оперативной работе МЧС, огонь был быстро потушен.