За сутки в Коми огнеборцы ликвидировали целых 6 пожаров
- 20:15 13 октября
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- Дмитрий Толстенёв
В Коми за прошедшие сутки сотрудники МЧС ликвидировали шесть пожаров, жертв и пострадавших нет.
Каждый инцидент отличался как по масштабам, так и по причинам возникновения возгорания, однако оперативные действия огнеборцев позволили предотвратить более серьезные последствия.
Одним из наиболее значимых пожаров стал инцидент в Эжвинских дачах, расположенных в Сыктывкаре. Там огонь охватил сразу два строения. В садоводческом некоммерческом товариществе "Емвалька" пламя распространилось на площади 20 квадратных метров. По предварительной версии, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем. Еще одно возгорание произошло в СНТ "Парма-2", где загорелся дачный дом. Пожар уничтожил около 24 квадратных метров, и эксперты считают, что причиной могла стать недостаточная конструкция и изготовление электрооборудования.
Кроме того, в Усть-Цильме на улице Батманова загорелась хозяйственная постройка. Площадь возгорания составила 5 квадратных метров, и, согласно предварительным данным, огонь вспыхнул из-за нарушения правил эксплуатации печи. Оперативные действия пожарных помогли быстро локализовать пожар, не допустив его распространения на соседние постройки.
В Корткеросском районе, в селе Пезмег, огнеборцам пришлось тушить возгорание мусора, которое распространилось на 20 квадратных метров. Причиной инцидента вновь стало неосторожное обращение с огнем. Быстрые действия пожарных помогли предотвратить дальнейшее распространение огня.
В поселке Нижний Одес, Сосногорского района, пожар произошел в одной из комнат многоквартирного дома по улице Ленина. На данный момент специалисты государственного пожарного надзора продолжают выяснять точные причины возгорания, однако, благодаря оперативной работе МЧС, огонь был быстро потушен.
Последний инцидент зафиксирован в Печорском районе, в поселке Белый-Ю. Здесь огонь охватил садовый дом на площади 5 квадратных метров. По предварительным данным, причиной возгорания стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.