Во время строительства новых домов пластиковые конструкции устанавливают по умолчанию. Жильцы старых сооружений самостоятельно находят компании по остеклению окон и балконов. Но не все знают о скрывающейся опасности.



С годами металлические каркасы балконов в старых зданиях, таких как "сталинки", "хрущевки" и дореволюционные постройки, становятся прогнившими и сильно ржавеют. А пластиковое остекление дополнительно утяжеляет конструкцию. В результате балкон может рухнуть. Избежать этого помогут сотрудники компании "Отличные окна".



На ветхих балконах специалисты проводят сварочные работы для его укрепления и предотвращения обрушения. Также без этого не получится ровно и аккуратно установить современные металлопластиковые изделия. Кстати, балконы в новых зданиях тоже могут потребовать дополнительного укрепления каркаса.



Стоимость услуги не всем по карману, поэтому до 31 декабря 2023 года при заказе остекления балкона "под ключ" в компании "Отличные окна" сварочные работы по укреплению будут в подарок. На замеры сотрудник приедет бесплатно.



Фирма работает на рынке уже 17 лет. За это время сотрудники "Отличных окон" остеклили сотни балконов, установили тысячи окон и застеклили десятки коттеджей.



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