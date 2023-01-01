Ремонт практически всегда стрессовое, дорогое и долгое мероприятие. Говорят, что людям, перед свадьбой нужно обязательно пройти через него. Если после ремонта пара сохранила отношения, то брак точно будет крепким.
На какие хитрости только не идут люди, чтобы ускорить процесс или сэкономить. Чаще всего это выходит "боком". "Pro Город" собрал список из 10 ошибок в ремонте, о которых пожалели другие люди и хотели бы предупредить остальных.
- Не иметь никакого плана. Без перечня последовательности действий вы потратите дополнительные силы, время и деньги на исправление ошибок. Важно знать, например, что окна меняют до начала отделочных работ. А заносить технику и мебель нужно до установки дверей.
- Экономить на сантехнике и плитке. Это дорогой пункт ремонта. Выбирая из уцененных остатков и пытаясь скомбинировать плитку из разных коллекций, вы, скорее всего, столкнетесь со сложностями при укладке материала. Сэкономив сегодня, вам придется на это смотреть еще много лет.
- Сделать разводку электричества, не составив план расстановки мебели и без учета, как будут открываться двери. Потом вы будете вынуждены либо мучиться с удлинителями, либо делать отверстия в стенках мебели, чтобы получить доступ до розеток. Либо вам придется ставить мебель и технику не там, где она гармонично создает интерьер, а только к розеткам, не перекрывая их. Кроме того, нужно учесть все бытовые приборы, которые вы планируете включать в помещении. Иначе розеток может попросту не хватить. А если выключатель разместить за створкой двери, то бы будете вспоминать об этой ошибке каждый раз, включая и выключая свет в комнате.
- Не сделать заранее теплый пол. Если в квартире идет капитальный ремонт — уложите его сразу. Иначе при необходимости придется вскрывать все полы. А пользоваться им можно не каждый день, а только по необходимости.
- При замене старой проводки не сфотографировать ее расположение с замерами. Потом в нее можно просто-напросто не попасть.
- Установить выключатели выше метра. Если в семье есть дети, им придется прыгать или каждый раз звать на помощь, чтобы включить или выключить свет.
- Не выбрать заранее место под счетчик. Потом замучаетесь пристраивать прихожую. А сверлить стену над счетчиком, в который заходят провода — огромный риск как для здоровья, так и для квартиры.
- Не выровнять стены, если в плане есть установка встроенной мебели. Иначе вы получите неаккуратные щели между стеной и мебелью, на которые вам самим будет неприятно смотреть. В них будет собираться пыль, которую невозможно будет убрать.
- Не установить в ванную дополнительную розетку. Она понадобится для фена, бритвы или водонагревателя. В противном случае придется штробить стены по свежему ремонту.
- Не продумать места дополнительного хранения. Если есть возможность пожертвовать площадью для небольшой кладовки — обязательно это сделайте. Поверьте, вы найдете, что там хранить и спасете квартиру от захламления.
Избежать ошибок, не потратить лишних денег, сохранить нервы и остаться довольными результатом получится, если обратиться к профессионалам. В ремонте как никогда работает выражение "скупой платит дважды". "Pro Город" подготовил подборку компаний, которые помогут с ремонтом, строительными и отделочными материалами, мебелью и декором.