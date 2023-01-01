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Ремонт
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Ремонт практически всегда стрессовое, дорогое и долгое мероприятие. Говорят, что людям, перед свадьбой нужно обязательно пройти через него. Если после ремонта пара сохранила отношения, то брак точно будет крепким.

На какие хитрости только не идут люди, чтобы ускорить процесс или сэкономить. Чаще всего это выходит "боком". "Pro Город" собрал список из 10 ошибок в ремонте, о которых пожалели другие люди и хотели бы предупредить остальных.
  1. Не иметь никакого плана. Без перечня последовательности действий вы потратите дополнительные силы, время и деньги на исправление ошибок. Важно знать, например, что окна меняют до начала отделочных работ. А заносить технику и мебель нужно до установки дверей.
  2. Экономить на сантехнике и плитке. Это дорогой пункт ремонта. Выбирая из уцененных остатков и пытаясь скомбинировать плитку из разных коллекций, вы, скорее всего, столкнетесь со сложностями при укладке материала. Сэкономив сегодня, вам придется на это смотреть еще много лет.
  3. Сделать разводку электричества, не составив план расстановки мебели и без учета, как будут открываться двери. Потом вы будете вынуждены либо мучиться с удлинителями, либо делать отверстия в стенках мебели, чтобы получить доступ до розеток. Либо вам придется ставить мебель и технику не там, где она гармонично создает интерьер, а только к розеткам, не перекрывая их. Кроме того, нужно учесть все бытовые приборы, которые вы планируете включать в помещении. Иначе розеток может попросту не хватить. А если выключатель разместить за створкой двери, то бы будете вспоминать об этой ошибке каждый раз, включая и выключая свет в комнате.
  4. Не сделать заранее теплый пол. Если в квартире идет капитальный ремонт — уложите его сразу. Иначе при необходимости придется вскрывать все полы. А пользоваться им можно не каждый день, а только по необходимости.
  5. При замене старой проводки не сфотографировать ее расположение с замерами. Потом в нее можно просто-напросто не попасть.
  6. Установить выключатели выше метра. Если в семье есть дети, им придется прыгать или каждый раз звать на помощь, чтобы включить или выключить свет.
  7. Не выбрать заранее место под счетчик. Потом замучаетесь пристраивать прихожую. А сверлить стену над счетчиком, в который заходят провода — огромный риск как для здоровья, так и для квартиры.
  8. Не выровнять стены, если в плане есть установка встроенной мебели. Иначе вы получите неаккуратные щели между стеной и мебелью, на которые вам самим будет неприятно смотреть. В них будет собираться пыль, которую невозможно будет убрать.
  9. Не установить в ванную дополнительную розетку. Она понадобится для фена, бритвы или водонагревателя. В противном случае придется штробить стены по свежему ремонту.
  10. Не продумать места дополнительного хранения. Если есть возможность пожертвовать площадью для небольшой кладовки — обязательно это сделайте. Поверьте, вы найдете, что там хранить и спасете квартиру от захламления.
Избежать ошибок, не потратить лишних денег, сохранить нервы и остаться довольными результатом получится, если обратиться к профессионалам. В ремонте как никогда работает выражение "скупой платит дважды". "Pro Город" подготовил подборку компаний, которые помогут с ремонтом, строительными и отделочными материалами, мебелью и декором.

Окна

Светлый дом
Отличные окна
Стеклопакет играет важную роль в определении характеристик оконной конструкции, таких как шумоизоляция, теплоизоляция и пропускание света. Производители постоянно работают над улучшением эксплуатационных свойств ПВХ-окон и предлагают новые решения. Одно из них — мультифункциональное стекло, которое обладает специальными свойствами, позволяющими контролировать климат в помещении как зимой, так и летом. В холодное время года оно помогает предотвратить утечку тепла и сохранить комфортную температуру внутри помещения. Таким образом, мультифункциональное стекло способствует энергосбережению и повышению комфорта в жилых и рабочих помещениях.

А во время жаркого лета оно способно отражать инфракрасное излучение и предотвращать перегрев воздуха внутри комнаты.

Заказать монтаж изделий с мультифункциональным стеклом в разных цветах под свой интерьер можно в компании "Светлый дом". Организация работает более 17 лет, производит пластиковые окна, двери, перегородки и другие элементы интерьера.

"Светлый дом" выполняет монтаж и производство любой сложности и внимательно относится к качеству своей продукции.

Компания "Светлый дом" выполняет следующие работы:
  • производство и продажа окон из ПВХ, москитных сеток, перегородок;
  • остекление балконов и лоджий;
  • отделка откосов и подоконников;
  • производство и продажа цветных окон;
  • демонтаж и монтаж оконных конструкций.
  • Продажа комплектующих для пластиковых окон и дверей

За что выбирают компанию:
  • собственное современное производство;
  • качественная продукция;
  • профессиональный монтаж;
  • отличный сервис и гарантия на продукцию;
  • товар сертифицирован;
  • широкая цветовая гамма;
  • возможность изготовить окно нестандартной формы;
  • короткие сроки.

Также компания изготавливает рулонные шторы, жалюзи, рольставни для домов и торговых центров под заказ по доступным ценам.
Мультифункциональные стекла от "Светлого дома" сохранят тепло в доме
Адреса в Сыктывкаре:
— улица Малышева, 1
— улица Индустриальная, 3, стр.5
Телефон: 8(8212)22-31-47 (стол заказов), 217-111 (производство)
Реклама ИП Терентьев А. В. ИНН: 110112833419
Во время строительства новых домов пластиковые конструкции устанавливают по умолчанию. Жильцы старых сооружений самостоятельно находят компании по остеклению окон и балконов. Но не все знают о скрывающейся опасности.

С годами металлические каркасы балконов в старых зданиях, таких как "сталинки", "хрущевки" и дореволюционные постройки, становятся прогнившими и сильно ржавеют. А пластиковое остекление дополнительно утяжеляет конструкцию. В результате балкон может рухнуть. Избежать этого помогут сотрудники компании "Отличные окна".

На ветхих балконах специалисты проводят сварочные работы для его укрепления и предотвращения обрушения. Также без этого не получится ровно и аккуратно установить современные металлопластиковые изделия. Кстати, балконы в новых зданиях тоже могут потребовать дополнительного укрепления каркаса.

Стоимость услуги не всем по карману, поэтому до 31 декабря 2023 года при заказе остекления балкона "под ключ" в компании "Отличные окна" сварочные работы по укреплению будут в подарок. На замеры сотрудник приедет бесплатно.

Фирма работает на рынке уже 17 лет. За это время сотрудники "Отличных окон" остеклили сотни балконов, установили тысячи окон и застеклили десятки коттеджей.

Успейте воспользоваться выгодным предложением и записывайтесь на бесплатный замер по телефону в Сыктывкаре: 720-333.
Может рухнуть:
как реанимировать балкон в старом доме?
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