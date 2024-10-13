Решением суда сыктывкарец получит деньги за изъятую администрацией квартиру

В Сыктывкаре местный житель добился изъятия своего жилого помещения по решению суда с последующим возмещением средств от администрации города. Об этом сообщает пресс-служба Сыктывкарского городского суда.

Данный случай связан с сносом ветхого жилья в рамках программы муниципальных нужд и стал примером, когда владелец квартиры не получил своевременной компенсации от городских властей.