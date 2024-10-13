Решением суда сыктывкарец получит деньги за изъятую администрацией квартиру
- 11:45 13 октября
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- Дмитрий Толстенёв
В Сыктывкаре местный житель добился изъятия своего жилого помещения по решению суда с последующим возмещением средств от администрации города. Об этом сообщает пресс-служба Сыктывкарского городского суда.
Данный случай связан с сносом ветхого жилья в рамках программы муниципальных нужд и стал примером, когда владелец квартиры не получил своевременной компенсации от городских властей.
27 декабря 2023 года администрация Сыктывкара приняла постановление о необходимости изъятия недвижимости для муниципальных нужд. Дом, где проживал истец, был признан аварийным и подлежал сносу. Согласно проекту соглашения, направленному владельцу, стоимость выкупа квартиры составила 3,7 млн рублей. Однако администрация уведомила жильца о том, что в связи с недостаточностью бюджетных средств, заключение договора о выкупе не может быть осуществлено в ближайшее время.
Несмотря на указанные финансовые трудности, суд не принял это обстоятельство в качестве весомой причины для задержки исполнения обязательств местной администрации. Как поясняется в материалах дела, Жилищный кодекс Российской Федерации (статья 32) не предусматривает финансовые ограничения бюджета как уважительное основание для отказа от исполнения обязательств перед собственником жилья.
Истец обратился в суд с требованием о взыскании суммы компенсации за изъятие его жилого помещения. В результате разбирательства суд вынес решение в пользу жильца, постановив изъять жилое помещение и взыскать с администрации Сыктывкара сумму компенсации в размере 3 726 552 рубля.
Следует отметить, что на момент публикации решения суда оно еще не вступило в законную силу. Это означает, что стороны еще могут обжаловать судебное решение, если одна из них будет не согласна с вынесенным постановлением.