“Потом” будет поздно: какие виды рака у женщин развиваются без симптомов

Рак — слово, от которого мурашки по коже. Особенно когда речь идет о женской онкологии. Только представьте: каждую минуту где-то в мире у одной женщины диагностируют рак.

К сожалению, от болезни не застрахован никто. Это может случиться с любой. Без предупреждения, без явных симптомов, и иногда, когда уже слишком поздно. Рак — это враг, который прячется внутри, и единственный способ одержать над ним победу — это обнаружить его вовремя.

Пугающая, но реальная статистика женской онкологии

В России рак занимает второе место среди причин смертности, уступая лишь сердечно-сосудистым заболеваниям. Женская онкология — особая категория, поскольку именно такие виды рака, как рак шейки матки, молочной железы и яичников, поражают женщин чаще всего. По данным статистики, каждая восьмая женщина в России сталкивается с диагнозом рак молочной железы. Ежегодно врачи выявляют более 22 000 новых случаев рака шейки матки. И самое страшное — многие из этих случаев можно было бы предотвратить, если бы женщины сдавали анализы вовремя.

Основные причины рака

Онкология редко возникает из ниоткуда. Она часто является результатом долгих лет воздействия на организм различных факторов, о которых многие даже не задумываются. Генетическая предрасположенность, плохая экология, неправильное питание, отсутствие физических нагрузок, гормональные сбои — все это может стать причиной развития онкологических заболеваний. Но главная проблема — это игнорирование профилактики. Мы привыкли не обращать внимание на мелкие симптомы, откладывать визит к врачу и забывать про важные анализы. А между тем, именно регулярная диагностика способна спасти жизнь.

Сегодня существуют методы раннего выявления онкологии. Но не все женщины относятся к своему здоровью внимательно. Из-за бешеного темпа жизни, когда нужно все успеть, они, к сожалению, забывают о самом главном – их здоровье. Они не проходят регулярно скрининговые исследования для раннего обнаружения онкологических заболеваний.

Многие думают, что отсутствие симптомов – признак того, что болезнь их не коснется. Однако некоторые виды рака, особенно на ранних стадиях, никак себя не проявляют. Это делает их особенно коварными.

К таким относятся:

– рак яичников – его симптомы заметны только на поздних стадиях. На ранней стадии патология лечится с помощью малотравматичной операции. При больших размерах опухоли объем хирургического вмешательства значительно увеличивается;

– рак шейки матки, причина которого – вирус папилломы человека. Как и рак яичников, на ранних стадиях он протекает бессимптомно.

К счастью, существует ряд анализов, которые помогают выявлять рак на ранней стадии и предотвращать его ужасающие последствия. Вот список таких анализов:

1. Онкомаркеры. Это специальные вещества, которые появляются в крови при наличии опухоли. CA-125 — маркер рака яичников, CA 15-3 — маркер рака молочной железы.

2. Общий анализ крови. С его помощью можно заметить отклонения, такие как снижение уровня гемоглобина или изменение числа лейкоцитов — главные признаки вирусного процесса в организме.

3. Анализ на уровень гормонов. Гормональные нарушения могут быть предвестниками злокачественных образований, особенно в молочных железах и яичниках.

4. Анализ на ВПЧ. Вирус папилломы человека напрямую связан с развитием рака шейки матки.