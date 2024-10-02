Поездка в поезде обернулась для жителя Коми реальным сроком

Фото из архива "Про Город Сыктывкар"

Житель Усинска получил тюремный срок за хулиганство в поезде и нападение на представителя власти. По информации пресс-службы судов Коми, в сентябре 2023 года 28-летний мужчина ехал в пассажирском поезде "Воркута-Москва". Будучи в состоянии алкогольного опьянения, он демонстрировал крайне неуважительное поведение: бесцеремонно ходил по вагону, будил и мешал спящим пассажирам, садился на них и не давал отдыхать. Кроме этого, "дебошир" громко угрожал физической расправой окружающим и даже толкнул одного пассажира.

На место происшествия прибыл полицейский. Мужчина накинулся на правоохранителя, ударил его по телу и голове после того, как тот потребовал выйти из вагона и пройти в участок.