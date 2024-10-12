Жительницу Коми госпитализировали после двойного ДТП

В Усть-Вымском районе «Лада» врезалась в припаркованную «Волгу», после чего «ГАЗ» въехал в УАЗ. Об этом сообщает УГИБДД по Коми.

11 октября около 20:30 мужчина 1958 года рождения управлял автомобилем марки Lada Priora и следовал по трассе, соединяющей населённые пункты Айкино и Кослан. На 16-м километре данной дороги ему не удалось удержать машину под контролем, что привело к столкновению с припаркованным на обочине ГАЗ-3105. После «Волга» по инерции переместилась и столкнулась с находящимся впереди автомобилем — УАЗ «Патриот».