Жительницу Коми госпитализировали после двойного ДТП
- 16:30 12 октября
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- Анастасия Амелькина
В Усть-Вымском районе «Лада» врезалась в припаркованную «Волгу», после чего «ГАЗ» въехал в УАЗ. Об этом сообщает УГИБДД по Коми.
11 октября около 20:30 мужчина 1958 года рождения управлял автомобилем марки Lada Priora и следовал по трассе, соединяющей населённые пункты Айкино и Кослан. На 16-м километре данной дороги ему не удалось удержать машину под контролем, что привело к столкновению с припаркованным на обочине ГАЗ-3105. После «Волга» по инерции переместилась и столкнулась с находящимся впереди автомобилем — УАЗ «Патриот».
В результате происшествия женщина 1963 года рождения, находившаяся в салоне Lada Priora в роли пассажирки, получила ушиб грудной клетки на левой стороне. Медицинские работники также подозревают у неё наличие черепно-мозговой травмы, в связи с чем пострадавшая была оперативно госпитализирована для дальнейшего обследования и оказания необходимой помощи. Что касается водителя, ставшего виновником дорожно-транспортного происшествия, то его стаж начинается с 1995 года.