В Коми идет расчистка и углубление русла реки Большая Визинга

Фото главы Коми

В Сысольском районе Республики Коми продолжаются масштабные работы по расчистке и углублению русла реки Большая Визинга. Этот проект, реализуемый в рамках национальной программы «Экология», направлен на повышение пропускной способности реки и предотвращение возможных затоплений при паводках. О важности этих мероприятий регулярно сообщает глава Коми в своём телеграм-канале, подчеркивая, что работы сыграют ключевую роль в защите местных жителей.

Основная цель проекта — защитить от затоплений около 120 жителей села Визинга, проживающих в 65 домах, которые находятся в зоне риска. Паводки, особенно в весенний период, создают угрозу для жилых строений и инфраструктуры. По оценкам экспертов, предотвратимый ущерб от возможных затоплений может составить более 300 миллионов рублей, что делает расчистку реки одной из важнейших задач для региона.

Работы по расчистке русла реки стартовали в прошлом году и уже пройдена половина запланированного участка. До конца октября 2024 года будет завершен полный цикл работ, в результате которого суммарно планируется извлечь более 68 тысяч кубометров грунта. Всего будет расчищено 1,7 километра русла реки. Это позволит существенно улучшить гидрологическую обстановку в районе и минимизировать риск разлива реки.