Жителя Коми посадят на 15 лет в колонию за госизмену
- 08:45 5 октября
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- Елизавета Петрова
Вступило в действие решение 1-го Западного окружного военного суда по делу Николая Игушева, жителя Сыктывкара, обвиненного в попытке государственной измены и участии в террористической организации. Данный инцидент вызвал широкий резонанс в местных кругах, привлекая внимание правоохранительных органов и общественности.
Как следует из материалов следствия, расследование и предъявление обвинения против Игушева были инициированы и проведены Управлением ФСБ России по Республике Коми. Благодаря оперативным мерам выяснилось, что в октябре 2023 года Игушев вступил в контакт с представителем украинской вооруженной группировки, которая признана террористической на территории РФ. В ходе переговоров Игушев дал клятву верности этой организации и получил задание на проведение разведывательной деятельности.
Один из этапов его подготовки включал создание фото- и видеодокументов, отображающих слабые места социального объекта в Сыктывкаре. Эти материалы должны были быть использованы в будущих диверсионных акциях. Также выяснилось, что после выполнения этого задания Игушев планировал выехать через Белгородскую область на Украину, чтобы присоединиться к вооруженным группам противника для участия в боевых действиях.
Однако в декабре 2023 года благодаря скоординированным действиям сотрудников ФСБ по Республике Коми и Белгородской области Игушев был задержан в Белгороде. После этого он был доставлен в Сыктывкар, где провели все необходимые следственные мероприятия. В рамках расследования ему были предъявлены обвинения по нескольким статьям Уголовного кодекса РФ.
Суд признал Никола Игушева виновным в ряде серьезных преступлений, таких как попытка государственной измены (статья 275 УК РФ), шпионаж, участие в террористической деятельности и подготовка к диверсии. Приговор, вынесенный судом, предусматривает лишение свободы на 15 лет в исправительной колонии строгого режима, из которых он проведет два с половиной года в тюрьме, а также ограничение свободы на два года после основного срока.