Жителя Коми посадят на 15 лет в колонию за госизмену

Вступило в действие решение 1-го Западного окружного военного суда по делу Николая Игушева, жителя Сыктывкара, обвиненного в попытке государственной измены и участии в террористической организации. Данный инцидент вызвал широкий резонанс в местных кругах, привлекая внимание правоохранительных органов и общественности.

Как следует из материалов следствия, расследование и предъявление обвинения против Игушева были инициированы и проведены Управлением ФСБ России по Республике Коми. Благодаря оперативным мерам выяснилось, что в октябре 2023 года Игушев вступил в контакт с представителем украинской вооруженной группировки, которая признана террористической на территории РФ. В ходе переговоров Игушев дал клятву верности этой организации и получил задание на проведение разведывательной деятельности.