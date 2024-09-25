Скрытые причины смертности: почему важно контролировать здоровье сердца, даже если у вас нет признаков заболеваний

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Когда вы в последний раз проверяли здоровье своего сердца? Сердечно-сосудистые заболевания подкрадываются незаметно, и поражают тех, кто долго игнорировал важные сигналы организма. Боль за грудиной, одышка, усталость, и даже кашель и зубная боль – многие списывают эти симптомы на стресс, возраст, усталость или другие заболевания. Но каждая из этих мелочей может быть сигналом того, что ваше сердце в опасности. Пора перестать откладывать заботу о сердце и начать действовать прямо сейчас. Сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) занимают лидирующую позицию среди причин смертности в мире. По данным ВОЗ в 2019 году от этих заболеваний умерло около 17,9 миллионов человек – это 32% всех смертей в мире. 85% этих смертей вызваны сердечными приступами и инсультами. Кроме того, 38% преждевременных смертей (до 70 лет) связаны с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Инсульты, инфаркты и другие острые состояния все чаще диагностируют у людей до 50 и даже до 40 лет.





Почему важно следить за здоровьем сердца?

Существуют факторы, повышающие риск развития ССЗ. Всемирная организация здравоохранения относит к основным из них гипертонию, курение и повышенный уровень холестерина. Также провоцирующими факторами считаются низкая физическая активность, нездоровое и несбалансированное питание – повышенное количество жиров и сахара в рационе, избыточная масса тела и стрессы.

Помимо этого заболеваниям сердечно-сосудистой системы более подвержены мужчины, а также женщины в период менопаузы.

Сахарный диабет – один из самых мощных факторов риска возникновения ССЗ. Он может способствовать развитию артериальной гипертензии. Особенно опасным является диабет в сочетании с неправильным питанием и недостатком физической активности. Риски развития тромбозов при этом увеличиваются в несколько раз.

Не стоит также забывать и про наследственный фактор в развитии ССЗ. Около четверти людей имеют генетическую предрасположенность к развитию инфаркта миокарда и иных опасных патологий. При этом человек может не относиться к группам риска по остальным факторам. Он может вести здоровый образ жизни, заниматься спортом, правильно питаться и не иметь вредных привычек.

Многие случаи возникновения острых состояний, а также смертей от них можно предотвратить. Главное – не игнорировать ранние симптомы и пользоваться возможностями диагностики. Современная медицина предоставляет инструменты, которые позволяют следить за состоянием сердца и вовремя обнаруживать проблемы. Речь идет об анализах, которые помогают оценить состояние сердечно-сосудистой системы.

Какие анализы необходимы для проверки здоровья сердца?

Есть ряд важных лабораторных исследований. В первую очередь, это анализ крови на уровень холестерина. Высокий уровень "плохого" холестерина – один из главных факторов риска развития атеросклероза, который может привести к инфаркту или инсульту. Липидный профиль поможет определить соотношение "хорошего" и "плохого" холестерина в крови. Подробнее об этом на нашем сайте рассказывал ДЦЛИ.

Кроме того, важно контролировать уровень глюкозы в крови – показатель, помогающий выявить диабет.

Еще один значимый анализ – на C-реактивный белок. Его повышенный уровень указывает на воспалительные процессы в организме, которые могут быть связаны с атеросклерозом – заболеванием артерий, при котором на их стенках накапливаются жировые отложения и приводят к сужению сосудов и нарушению кровотока.





Как часто сдавать анализы для выявления ССЗ?

Если вам меньше 40 лет и у вас нет факторов риска, достаточно проверяться один раз в год. Но если у вас есть наследственная предрасположенность, избыточный вес, повышенное давление или другие факторы риска, то анализы стоит сдавать чаще – раз в полгода, или по рекомендации врача.

Вам больше не нужно искать лабораторию для сдачи анализов в Сыктывкаре. ДЦЛИ – это современный медицинский центр, который предлагает все необходимые анализы для выявления и профилактики ССЗ. Быстрое обслуживание, современное оборудование и высококвалифицированный персонал – вот что делает ДЦЛИ вашим надежным выбором. Здесь вы сможете сдать анализы без очередей за 15 минут, а результаты будут готовы уже через 1-2 дня и придут вам на электронную почту.

Забота о сердце начинается с регулярных проверок. Сделайте первый шаг на пути к здоровью – сдайте необходимые анализы сегодня.

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