Между Сыктывкаром и Воркутой возобновятся полеты 3 раза в неделю
- 19:00 13 октября
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- Дмитрий Толстенёв
Авиакомпания «Комиавиатранс» приняла решение увеличить частоту авиарейсов между Воркутой и Сыктывкаром до трех раз в неделю. Соответствующая договоренность была достигнута в результате переговоров с авиакомпанией «ЮТэйр».
Данный шаг направлен на повышение транспортной доступности для жителей региона и улучшение логистики между двумя важными городами Республики Коми.
Согласно предоставленным данным, новое расписание начнет действовать с 28 октября 2024 года и будет актуально до 31 декабря 2024 года. В этот период полеты будут выполняться три раза в неделю — по понедельникам, средам и пятницам. Это нововведение, как ожидается, позволит пассажирам удобнее планировать свои поездки, а также удовлетворит растущий спрос на авиаперевозки в этом направлении в осенне-зимний сезон.
Представители авиакомпании «Комиавиатранс» отмечают, что на данный момент это один из наиболее востребованных маршрутов в регионе, что и стало основным фактором для увеличения частоты рейсов. Синхронизация с расписанием «ЮТэйр» позволит поддерживать устойчивое воздушное сообщение и обеспечивать более высокое качество обслуживания пассажиров. В частности, компания намерена использовать более вместительные воздушные суда, чтобы обеспечить комфортное перемещение даже при значительной загрузке на маршруте.