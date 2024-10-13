Между Сыктывкаром и Воркутой возобновятся полеты 3 раза в неделю

Авиакомпания «Комиавиатранс» приняла решение увеличить частоту авиарейсов между Воркутой и Сыктывкаром до трех раз в неделю. Соответствующая договоренность была достигнута в результате переговоров с авиакомпанией «ЮТэйр».

Данный шаг направлен на повышение транспортной доступности для жителей региона и улучшение логистики между двумя важными городами Республики Коми.