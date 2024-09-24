В Коми 35-летний усинец до смерти забил знакомого бейсбольной битой
- 20:15 24 сентября
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- Инесса Богатая
В Усинске 35-летнего местного жителя признали виновным в умышленном причинении тяжких телесных повреждений, повлекшем по неосторожности смерть. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.
Так, по информации ведомства, трагедия произошла в начале декабря 2023 года. Нетрезвый житель Коми вступил в конфликт со своим приятелем, после чего напал на него и стал избивать руками и бейсбольной битой. Он нанес более 30 ударов по разным частям тела знакомого. Не прошло много времени, как пострадавший скончался.
По данному факту было возбуждено уголовное дело. Мужчина не признавал своей вины и утверждал, что избила его сожительница. Однако доказательства указывали на то, что он лжет. В итоге суд приговорил его к восьми годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.
«Приговор в законную силу не вступил», – сообщают в пресс-службе.
Напомним, в Сыктывкаре мужчина, также находясь в состоянии алкогольного опьянения, взял деревянную биту и нанес как минимум два удара по голове своего знакомого. Конфликт был обусловлен взаимной неприязнью. Пострадавший получил травмы легкой и средней тяжести. Затем обвиняемый той же битой ударил другую знакомую, причинив ей тяжкие телесные повреждения. Далее он бросил камень в голову потерпевшей. Мужчину приговорили к пяти годам и трем месяцам лишения свободы в исправительной колонии особого режима.