В Коми 35-летний усинец до смерти забил знакомого бейсбольной битой

В Усинске 35-летнего местного жителя признали виновным в умышленном причинении тяжких телесных повреждений, повлекшем по неосторожности смерть. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

Так, по информации ведомства, трагедия произошла в начале декабря 2023 года. Нетрезвый житель Коми вступил в конфликт со своим приятелем, после чего напал на него и стал избивать руками и бейсбольной битой. Он нанес более 30 ударов по разным частям тела знакомого. Не прошло много времени, как пострадавший скончался.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Мужчина не признавал своей вины и утверждал, что избила его сожительница. Однако доказательства указывали на то, что он лжет. В итоге суд приговорил его к восьми годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.