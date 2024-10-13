С 14 октября во всех школах РФ отменят популярный предмет - дети злятся, а учителя ликуют

Фото из архива "Про Город"

Российское Министерство просвещения планирует обновить государственные образовательные программы для начального, основного и среднего общего образования. Согласно проекту указа, обнародованному 18 сентября 2024 года, предполагаемые изменения коснутся нескольких ключевых компонентов учебного процесса, как сообщается в источнике.

Изменения в программе «Физическая культура»

Среди предложенных нововведений — изменение программы «Физическая культура». Предполагается исключить такие спортивные дисциплины, как гольф и чир-спорт, из списка вариативных модулей. Это решение связано с целью оптимизации учебного времени и усилением акцента на более традиционные и популярные в российских школах виды спорта.

Пересмотр терминологии

В проекте также значится замена некоторых терминов в учебных материалах на более простые и доступные ученикам формулировки. Например, термины «гендерный», «толерантность», «буллинг» и «семейное насилие» будут заменены на более легкие для восприятия школьниками разных возрастов. Эта мера нацелена на облегчение понимания сложных социальных и психологических тем в школьной программе.

Введение поурочного планирования

Также значительным нововведением станет введение поурочного планирования для практических дисциплин. Это поможет более четко структурировать учебный процесс, предоставляя педагогам возможность эффективнее планировать занятия и усваивать материал. Такая организация поможет учителям оперативно реагировать на успехи и трудности учеников, что способно повысить общую эффективность образовательного процесса.

Совершенствование системы оценки качества образования