Семьи участников СВО стали лидерами в получении бесплатной юрпомощи в Коми
- 17:30 13 октября
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- Дмитрий Толстенёв
Республика Коми стала пионером в оказании бесплатной юридической помощи участникам Специальной военной операции (СВО) и членам их семей. Об этом сообщил министр юстиции региона Алексей Осташов на встрече, прошедшей в администрации главы Коми 11 октября.
В своем выступлении он отметил, что региональные власти оперативно отреагировали на новые потребности этой категории граждан и внедрили необходимые меры поддержки еще до изменений в федеральном законодательстве.
На федеральном уровне подобные нормы появились лишь в 2023 году, однако Коми уже к этому моменту имела опыт работы в данном направлении. Сегодня семьи участников СВО занимают третье место по количеству обращений за бесплатной юридической помощью в республике. По количеству запросов эту категорию опережают только пенсионеры и инвалиды, что подчеркивает важность и актуальность работы юристов в этом направлении.
За первые девять месяцев 2024 года юристы в Коми получили 270 обращений, что вдвое больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Основные запросы касаются вопросов социальной поддержки, жилищных проблем, особенно по части социального найма, а также защиты прав потребителей коммунальных услуг. Особенно актуальны ситуации, когда семьи участников СВО не имеют собственного жилья, что требует особого внимания со стороны специалистов.
Нередко возникают более сложные вопросы, которые приходится решать в судебных инстанциях. Это создает дополнительные нагрузки на юридические службы, так как большинство таких дел требует профессионального сопровождения на всех этапах. Однако стоит отметить, что бесплатную юридическую помощь в республике оказывают всего шесть специалистов, которые работают в условиях повышенной загруженности. Помимо личных консультаций, юристы предоставляют помощь по телефону, что позволяет оперативно реагировать на запросы граждан. Также существует возможность обратиться за помощью в Общественную приемную главы Коми, где регулярно проводятся выездные приемы.