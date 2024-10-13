Семьи участников СВО стали лидерами в получении бесплатной юрпомощи в Коми

Республика Коми стала пионером в оказании бесплатной юридической помощи участникам Специальной военной операции (СВО) и членам их семей. Об этом сообщил министр юстиции региона Алексей Осташов на встрече, прошедшей в администрации главы Коми 11 октября.

В своем выступлении он отметил, что региональные власти оперативно отреагировали на новые потребности этой категории граждан и внедрили необходимые меры поддержки еще до изменений в федеральном законодательстве.