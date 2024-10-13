Житель Коми прятался от судебных приставов в шкафу, но был пойман

Фото редакции

В Ухте произошел курьезный случай, связанный с попыткой местного жителя уклониться от ответственности. Как сообщает пресс-служба УФССП Республики Коми, мужчина из поселка Яреги пытался спрятаться от судебных приставов в шкафу, когда те прибыли доставить его на заседание суда.

Мужчина неоднократно игнорировал вызовы в суд, где должно было рассматриваться его дело. В результате было принято решение принудительно доставить его на судебное заседание. Однако, когда сотрудники Федеральной службы судебных приставов прибыли к нему домой, выяснилось, что его там нет — или, по крайней мере, так могло показаться на первый взгляд.

В процессе осмотра квартиры приставы обратили внимание на подозрительные звуки, доносящиеся из шкафа. В результате проверки выяснилось, что мужчина решил спрятаться там в надежде избежать встречи с представителями закона. Его попытка уклониться от ответственности, спрятавшись в столь необычном месте, оказалась неудачной.