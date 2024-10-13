Житель Коми прятался от судебных приставов в шкафу, но был пойман
- 14:30 13 октября
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- Дмитрий Толстенёв
В Ухте произошел курьезный случай, связанный с попыткой местного жителя уклониться от ответственности.
Как сообщает пресс-служба УФССП Республики Коми, мужчина из поселка Яреги пытался спрятаться от судебных приставов в шкафу, когда те прибыли доставить его на заседание суда.
Мужчина неоднократно игнорировал вызовы в суд, где должно было рассматриваться его дело. В результате было принято решение принудительно доставить его на судебное заседание. Однако, когда сотрудники Федеральной службы судебных приставов прибыли к нему домой, выяснилось, что его там нет — или, по крайней мере, так могло показаться на первый взгляд.
В процессе осмотра квартиры приставы обратили внимание на подозрительные звуки, доносящиеся из шкафа. В результате проверки выяснилось, что мужчина решил спрятаться там в надежде избежать встречи с представителями закона. Его попытка уклониться от ответственности, спрятавшись в столь необычном месте, оказалась неудачной.
После того как мужчину обнаружили, в его отношении был составлен протокол об административном правонарушении за неявку в суд. Помимо этого, он получил штраф и, несмотря на свое нежелание, был доставлен на судебное заседание. Этот случай стал ярким примером того, как некоторые граждане пытаются уйти от выполнения своих обязанностей перед законом, что, в конечном итоге, лишь усугубляет их положение.