Решено снизить возраст выхода на пенсию до 55/60 лет – кто попадет под новые условия
- 10:05 14 октября
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- Инга Межевикина
Несмотря на постепенное повышение пенсионного возраста в России, многие граждане все еще могут воспользоваться возможностью досрочного выхода на пенсию.
Ключевым инструментом для этого является накопительная пенсионная система.
Накопительная пенсия: что это?
Накопительная пенсия представляет собой дополнительный элемент пенсионного обеспечения, формируемый за счет индивидуальных взносов граждан. Эти средства инвестируются пенсионным фондом, что позволяет увеличивать накопления. В отличие от страховой пенсии, выплачиваемой государством, накопительная пенсия является личным финансовым резервом, позволяющим выйти на пенсию на 5-10 лет раньше установленного срока: с 55 лет для женщин и с 60 лет для мужчин.
Преимущества накопительной пенсии
- Досрочный выход на пенсию: Это один из ключевых плюсов накопительной системы, особенно для тех, кто хочет завершить трудовую деятельность раньше.
- Дополнительный источник дохода: Накопления могут обеспечить прибавку к страховой пенсии и не зависят от уровня инфляции.
- Передача наследникам: В случае смерти владельца счета, средства могут быть завещаны родственникам.
- Инвестирование: Пенсионные накопления размещаются в различные финансовые инструменты, что позволяет увеличить их объем.
Недостатки накопительной пенсии
- Необходимость самостоятельного накопления: Гражданин должен регулярно делать взносы, что может сократить его текущий доход.
- Зависимость от доходности фонда: Размер выплат зависит от успешности инвестирования пенсионных средств. В случае снижения доходности накопления могут обесцениться.
- Риск потери средств: В случае банкротства пенсионного фонда накопления могут быть утеряны.
Итог
Решение о формировании накопительной пенсии индивидуально и должно основываться на финансовой ситуации человека, его готовности к риску и желаемом уровне жизни на пенсии. Для многих россиян накопительная пенсия может стать важным элементом пенсионного планирования, обеспечивая дополнительный доход в пожилом возрасте, особенно для тех, кто планирует досрочный выход на пенсию.
По данным Пенсионного фонда России, накопительную пенсию формируют около 10 миллионов граждан, и средний размер накоплений варьируется от 80 до 120 тысяч рублей. Эффективное использование накопительной пенсии требует трезвой оценки ее плюсов и минусов.