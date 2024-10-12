Экологическая победа: ликвидация свалки в Сысольском лесничестве
- 20:45 12 октября
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- Анастасия Амелькина
Ещё одна несанкционированная свалка ликвидирована на территории нашей Республики. Об этом пишет глава Коми Владимир Уйба.
На этот раз речь идёт о живописных просторах Сысольского лесничества, где проблема загрязнения была решена задействованием усилий общественности и властей. Несанкционированное складирование отходов было обнаружено на участке в квартале 317 Исаневского участкового лесничества, и эта территория привлекла пристальное внимание защитников природы.
По решению суда, сотрудники частной компании собрали внушительный объём мусора – 60 кубических метров. Все эти отходы были тщательно вывезены на специализированный полигон, возвращая лесной массив в его первозданный вид и повышая его экологическую ценность.
Важно понимать, что ликвидация свалок играет ключевую роль не только в сохранении эстетически привлекательного вида наших лесов и населённых пунктов. Мусор, покрывающий землю, оказывает негативное воздействие на состав почвы, а сброс отходов в реки и озёра нарушает хрупкий био-баланс экосистем, угрожая разнообразию флоры и фауны. В рамках национального проекта «Экология» уделяется особое внимание наведению чистоты и порядка в наших городах и районах.