Экологическая победа: ликвидация свалки в Сысольском лесничестве

Фото со страницы Владимира Уйбы

Ещё одна несанкционированная свалка ликвидирована на территории нашей Республики. Об этом пишет глава Коми Владимир Уйба. На этот раз речь идёт о живописных просторах Сысольского лесничества, где проблема загрязнения была решена задействованием усилий общественности и властей. Несанкционированное складирование отходов было обнаружено на участке в квартале 317 Исаневского участкового лесничества, и эта территория привлекла пристальное внимание защитников природы.

По решению суда, сотрудники частной компании собрали внушительный объём мусора – 60 кубических метров. Все эти отходы были тщательно вывезены на специализированный полигон, возвращая лесной массив в его первозданный вид и повышая его экологическую ценность.