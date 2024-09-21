В Коми пойдёт снег

В Коми выпадет снег. Температура ночью начала опускаться до минусовой. Об этом информирует ЦГМС региона.

На 21 сентября 2024 года в Коми прогнозируется облачная с прояснениями погода. Ветер будет западный 7-12 метров в секунду, в отдельных северных и западных районах он поднимется до 15-17 метров в секунду. В утренние и ночные часы в отдельных районах будет туман. Также в Коми выпадут осадки в виде дождя, а на севере региона в виде снега.