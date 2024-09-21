В Коми пойдёт снег
- 08:30 21 сентября
- 6+
- Анастасия Амелькина
В Коми выпадет снег. Температура ночью начала опускаться до минусовой. Об этом информирует ЦГМС региона.
На 21 сентября 2024 года в Коми прогнозируется облачная с прояснениями погода. Ветер будет западный 7-12 метров в секунду, в отдельных северных и западных районах он поднимется до 15-17 метров в секунду. В утренние и ночные часы в отдельных районах будет туман. Также в Коми выпадут осадки в виде дождя, а на севере региона в виде снега.
Температура воздуха ночью и днём сохраняется в районе +4…+9 градусов. При прояснении в тёмное время суток столбик термометра может опустится до отметки в -1 градус. На юге региона днём +12°С.
В Сыктывкаре 21 сентября 2024 года синоптики обещают облачность с прояснениями. Временами в городе пройдёт небольшой дождь. Температура воздуха днём поднимется до +9…+11°C, ночью снизится до +4…+6 градусов. Ожидается западный ветер 7-12 метров в секунду. Жителей Усть-Цильмы ждёт дождь со снегом.