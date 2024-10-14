В Сыктывкаре запустят еще один маршрут
- 09:50 14 октября
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- Инесса Богатая
В скором времени в Сыктывкаре собираются открыть новый маршрут под номером 1м. Об этом сообщает "Комиинформ".
О таких намерениях заявил первый заместитель руководителя городской администрации Александр Гонтарь во время встречи с ветеранами Сыктывкара, посвященной вопросам работы общественного транспорта.
Поводом для встречи стало обновление маршрутной сети. Ветераны выразили свое недовольство и предложения касательно особенностей новых маршрутов. Кроме того, было много вопросов о работе существующих маршрутов и о необходимости обновления расписаний на автобусных остановках.
Замруководителя также коснулся еще одной важной темы, интересующей ветеранов, — транспортного сообщения между Лесозаводом и Диагностическим центром. Александр Гонтарь сообщил, что сейчас разрабатывается маршрут 1м, который будет запущен в ближайшие месяцы без изменений существующего маршрута №1. Новый маршрут планируется запускать из района ЖК "Атлантида", он будет двигаться до Лесозавода, а на обратном пути совершать остановку возле перекрестка улиц Пушкина и Ленина, недалеко от Диагностического центра.
Также А. Гонтарь ответил на некоторые вопросы, другие взяты на рассмотрение и будут учтены в последующей работе. Обе стороны договорились продолжать сотрудничество в будущем.