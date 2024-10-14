В Сыктывкаре запустят еще один маршрут

В скором времени в Сыктывкаре собираются открыть новый маршрут под номером 1м. Об этом сообщает "Комиинформ".

О таких намерениях заявил первый заместитель руководителя городской администрации Александр Гонтарь во время встречи с ветеранами Сыктывкара, посвященной вопросам работы общественного транспорта.