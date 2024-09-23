В Коми можно купить квартиры меньше, чем за 150 тысяч рублей
- 11:45 23 сентября
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- Инесса Богатая
На рынке недвижимости Коми выявили квартиру стоимостью менее 150 тысяч рублей, как сообщает РИА Новости "Недвижимость".
Издание опубликовало список квартир, оборудованных необходимыми инженерными коммуникациями. Так, согласно предоставленной информации, в поселке Войвож предлагается однокомнатная квартира площадью около 31 кв.м с мебелью и косметическим ремонтом за 80 тысяч рублей. Жилье находится в трехэтажном кирпичном доме. По той же стоимости можно приобрести двухкомнатную квартиру площадью 48 кв.м в поселке Воргашор в Воркуте, также полностью меблированную.
В Инте на продажу выставлена трехкомнатная квартира площадью 56 кв.м в трехэтажном кирпичном доме по цене 130 тысяч рублей, при этом возможен торг.
"Говоря о Коми, можно отметить, что ситуация на рынке недвижимости сельских населенных пунктов определяется рядом факторов: ограниченным транспортным сообщением, суровыми климатическими условиями и оттоком населения", - прокомментировал Сергей Еремкин, управляющий директор направления вторичной и загородной недвижимости "Авито Недвижимости".
В дополнение к этому, в Архангельской области также представлены доступные варианты. Например, за 100 тысяч рублей можно приобрести трехкомнатную квартиру площадью 65 кв.м в поселке Луковецкий, а в деревне Григорово за 140 тысяч рублей предлагается двухкомнатная квартира площадью 52 кв.м с полным набором инженерных коммуникаций в пятиэтажном доме.