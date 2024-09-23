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В Коми можно купить квартиры меньше, чем за 150 тысяч рублей

В Коми можно купить квартиры меньше, чем за 150 тысяч рублейФото из архива

На рынке недвижимости Коми выявили квартиру стоимостью менее 150 тысяч рублей, как сообщает РИА Новости "Недвижимость".

Издание опубликовало список квартир, оборудованных необходимыми инженерными коммуникациями. Так, согласно предоставленной информации, в поселке Войвож предлагается однокомнатная квартира площадью около 31 кв.м с мебелью и косметическим ремонтом за 80 тысяч рублей. Жилье находится в трехэтажном кирпичном доме. По той же стоимости можно приобрести двухкомнатную квартиру площадью 48 кв.м в поселке Воргашор в Воркуте, также полностью меблированную.

В Инте на продажу выставлена трехкомнатная квартира площадью 56 кв.м в трехэтажном кирпичном доме по цене 130 тысяч рублей, при этом возможен торг.

"Говоря о Коми, можно отметить, что ситуация на рынке недвижимости сельских населенных пунктов определяется рядом факторов: ограниченным транспортным сообщением, суровыми климатическими условиями и оттоком населения", - прокомментировал Сергей Еремкин, управляющий директор направления вторичной и загородной недвижимости "Авито Недвижимости".

В дополнение к этому, в Архангельской области также представлены доступные варианты. Например, за 100 тысяч рублей можно приобрести трехкомнатную квартиру площадью 65 кв.м в поселке Луковецкий, а в деревне Григорово за 140 тысяч рублей предлагается двухкомнатная квартира площадью 52 кв.м с полным набором инженерных коммуникаций в пятиэтажном доме.

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