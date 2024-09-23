В Коми можно купить квартиры меньше, чем за 150 тысяч рублей

На рынке недвижимости Коми выявили квартиру стоимостью менее 150 тысяч рублей, как сообщает РИА Новости "Недвижимость".

Издание опубликовало список квартир, оборудованных необходимыми инженерными коммуникациями. Так, согласно предоставленной информации, в поселке Войвож предлагается однокомнатная квартира площадью около 31 кв.м с мебелью и косметическим ремонтом за 80 тысяч рублей. Жилье находится в трехэтажном кирпичном доме. По той же стоимости можно приобрести двухкомнатную квартиру площадью 48 кв.м в поселке Воргашор в Воркуте, также полностью меблированную.

В Инте на продажу выставлена трехкомнатная квартира площадью 56 кв.м в трехэтажном кирпичном доме по цене 130 тысяч рублей, при этом возможен торг.