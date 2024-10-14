Указ приняли тихо: пожилых россиян в возрасте от 59 до 83 лет ждут изменения с 15 октября

Фото из архива "Про Город"

Местные власти запускают новый проект, который дает возможность пенсионерам бесплатно посещать культурные достопримечательности региона. Введена инициатива, предоставляющая людям пожилого возраста шанс изучать исторические и культурные объекты в сопровождении квалифицированных гидов.

Возможности для активного отдыха старшего поколения

Как сообщила эксперт по вопросам пенсионного обеспечения Анастасия Киреева, в России вскоре начнутся новые инициативы для активного времяпрепровождения пенсионеров. Если раньше они могли бесплатно участвовать в спортивных и культурных мероприятиях, то теперь предложены бесплатные экскурсионные поездки.

Экскурсии по Екатеринбургу

Жители Екатеринбурга старшего возраста имеют возможность присоединиться к экскурсиям по городскому стрит-арту, где гиды расскажут об истории каждого экспоната. Тур проходит по 8-километровому маршруту, при этом группа ограничена до 20 участников в возрасте от 59 до 83 лет.

Запись на экскурсии

Пожилые граждане, желающие воспользоваться бесплатными экскурсиями, могут обратиться в местные центры социальной помощи для регистрации.

Выгоды для людей пенсионного возраста

Цель этой программы — расширить спектр активного досуга для пенсионеров. Экскурсии обогатят их знания и дадут яркие эмоциональные переживания, а также окажут положительное влияние на их физическое и психологическое состояние.

Влияние на уровень жизни

Такие программы существенно улучшают уровень жизни пожилых людей, демонстрируя поддержку со стороны государства. Этот шаг способствует созданию комплексных программ досуга, благотворно влияющих на благосостояние пенсионеров.