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чем занять ребенка после школы

Начинается новый учебный год. Для многих родителей остается актуальным вопрос поиска занятий для детей за пределами школы. Особенно важен этот пункт для родителей учеников начальных классов. Ведь девочки и мальчики этого возраста отличаются огромной любознательностью и неиссякаемой энергией. Очень важно помочь детям направить эти ресурсы в продуктивное русло. Более того, для многих родителей извечной проблемой остается то, что их чадо проводит много времени за экраном гаджетов за неимением других занятий.
Сейчас рынок дополнительного образования предлагает многообразие вариантов активности от танцев до программирования. Как выбрать то, что подойдет именно вашему ребенку? Чему отдать предпочтение? Чтобы родителям было легче определиться с дополнительными занятиями для своих детей, "Про Город" подготовил подборку спортивных секций и кружков развития творческих и интеллектуальных способностей в Сыктывкаре.
 
 
 
РИСОВАНИЕ
Польза творческих занятий для детей обоснована с научной точки зрения. Многочисленные исследования показывают, что детям необходимо заниматься творческой деятельностью, в том числе рисованием, поскольку это:
– развивает мелкую моторику рук. Это стимулирует участки мозга, ответственные за мышление, речь, координацию. Во время рисования задействованы оба полушария головного мозга, активно формируются межполушарные связи. Ребенок, занимающийся рисованием, быстрее развивается;
– тренирует память. Часто педагоги дают в качестве задания нарисовать предметы по памяти;
– учит экспериментировать и быть самостоятельным. На занятиях дети смешивают краски, пробуют находить удачные комбинации и получать новые цвета. Они также рисуют все, что приходит в голову, или развивают идею, которую им дает преподаватель. Благодаря этому тренируется воображение и умение проводить причинно-следственные связи. Повышается креативность и способность находить решения в различных жизненных ситуациях;
– открывает возможности для самовыражения. Рисование помогает находить форму для абстрактных понятий и превращать мысль в образ. Рисуя, дети учатся выражать собственные ощущения на бумаге, а затем и в словах;
– положительно воздействует на нервную систему. Занятия рисованием успокаивают, снимают напряжение и зажимы в теле, помогают регулировать эмоции.
Колибри
 
 
 
 
 
 
 

“Это не просто рисование, а терапия”: где в Сыктывкаре можно реализовать творческий потенциал

 
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Если вам и вашему ребенку интересно творчество, арт-студия “Колибри” предлагает более 10 различных направлений.
Создательница студии, Татьяна Нестерова, поделилась с нами, как возникла идея открыть пространство, посвященное креативности: “Идея студии взялась с увлечения правополушарным рисованием. Это не просто рисование, а терапия. Она открывает желание творить и создавать. Во время занятий работает левое полушарие, отвечающее за воображение и интуицию. 3 года назад мне захотелось открыть студию и давать детям уроки рисования. Но потом захотелось чего-то нового и интересного. Так и началось развитие студии как креативного пространства, где любое творчество находит свой отклик. Мне нравится совмещать стили вместе, пробовать новое, а потом делиться этим с окружающими. Так и рождаются различные мастер-классы. Людям откликается новизна, особенно если она доступна и легка в исполнении. По началу посетители приходили с осторожностью, а теперь у нас проводят корпоративы, вечеринки, и справляют дни рождения. Все уходят с подарками и хорошим настроением, а это самая большая благодарность и источник моего вдохновения. В этом году мы расширяемся, а это значит, что будет новое место, новые мастер-классы, новые идеи и еще много интересного.”

Студия “Колибри” предлагает ряд увлекательных мастер-классов:
– Эпоксидная смола: от брошки до картины;
– Fluid Art – рисование жидким акрилом;
– Ink Art – рисование спиртовыми чернилами;
– Флорариум – живые цветы в колбе;
– Моссариум – композиции из мха, мох в колбе;
– Правополушарное рисование (дети и взрослые);
– Дети и взрослые. Картина за час;
– Неоновые картины – картины, которые рисуют в темноте;
– Гипсовые фантазии: декорирование и разрисовка гипсовых скульптур и кашпо, ботанический барельеф;
– Интерьерная живопись: с применением текстурной пасты, интерьерные аффирмации, кофе зарисовки, рисование вином и т.д.
– Арт терапия: мандалы, терапия цветом, терапия текстурой и т.д.;
– Проведение мероприятий: Арт вечеринки, Арт день рождения, Арт Корпоративы, Арт девичники, Арт свидание.
 
 
 
 
Телефон: 8(908)717-78-65.
Адрес в Сыктывкаре: улица Горького, 13
 
 
 
 
ОТДЫХ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Детский отдых и развлечения играют важную роль в развитии ребенка, обеспечивая не только физическую активность, но и эмоциональное, социальное и интеллектуальное развитие. Баланс между учебой и отдыхом необходим для гармоничного развития личности. Именно поэтому так важно обратить внимание на качество и разнообразие детского досуга.
Крошка-ру
Дворец творчества детей и учащейся молодежи
 
 
 
 
 
 
 

Что любят дети
и взрослые?

 
Реклама ИП Гудырев Анатолий Анатольевич. ИНН: 110116360756. erid:LjN8KL9o6
Как провести выходные и праздники с детьми? Этот вопрос мучает всех родителей накануне предстоящих выходных. Ведь развлечения должны быть безопасными, интересными, полезными и подходить по бюджету. Прогулка по торговому центру или поездка в гости к бабушке прекрасное занятие, но порой, детям нужны новые впечатления.

Именно поэтому вам следует пойти в парк аттракционов "Крошка-Ру"!

Внесите разнообразие в ваш семейный досуг. Есть развлечения на любой вкус для ваших детей:
— надувные батуты с пневмопушкой;
— горка, высотой в семь метров;
— водные шарики и лодочки;
— карусель и тарзанка;
— лабиринт и тир;
— сахарная вата, аквагрим, море позитива и отличного настроения.

Для клиентов действует удобная система лояльности — приобретаете карточку-абонемент на 10 посещений и используете его, как хотите. Он является бессрочным и не привязывается к конкретному человеку, так что все ваши дети смогут им воспользоваться. Он выгоднее, чем билеты по отдельности. Вы получаете дополнительные бонусы в виде скидок на последующие приобретения абонемента. А также возможность принимать участие в развлекательных мероприятиях выходного дня с аниматорами.

Специально для детей приходят популярные герои мультфильмов, играют с ними, проводят различные мастер-классы, эстафеты, викторины и конкурсы. И, конечно, дарят подарки.

Каждый месяц проводятся розыгрыши ценных призов и подарков, среди которых велосипеды, самокаты и даже планшетный компьютер.
 
 
►Адреса в Сыктывкаре: парк имени Кирова, рядом с Домом развития культуры и искусства, Кирова, 21. Ежедневно с 10 до 20 часов.
 
 
 
 
 
 
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