РИСОВАНИЕ
Польза творческих занятий для детей обоснована с научной точки зрения. Многочисленные исследования показывают, что детям необходимо заниматься творческой деятельностью, в том числе рисованием, поскольку это:
– развивает мелкую моторику рук. Это стимулирует участки мозга, ответственные за мышление, речь, координацию. Во время рисования задействованы оба полушария головного мозга, активно формируются межполушарные связи. Ребенок, занимающийся рисованием, быстрее развивается;
– тренирует память. Часто педагоги дают в качестве задания нарисовать предметы по памяти;
– учит экспериментировать и быть самостоятельным. На занятиях дети смешивают краски, пробуют находить удачные комбинации и получать новые цвета. Они также рисуют все, что приходит в голову, или развивают идею, которую им дает преподаватель. Благодаря этому тренируется воображение и умение проводить причинно-следственные связи. Повышается креативность и способность находить решения в различных жизненных ситуациях;
– открывает возможности для самовыражения. Рисование помогает находить форму для абстрактных понятий и превращать мысль в образ. Рисуя, дети учатся выражать собственные ощущения на бумаге, а затем и в словах;
– положительно воздействует на нервную систему. Занятия рисованием успокаивают, снимают напряжение и зажимы в теле, помогают регулировать эмоции.