“Это не просто рисование, а терапия”: где в Сыктывкаре можно реализовать творческий потенциал

Если вам и вашему ребенку интересно творчество, арт-студия “Колибри” предлагает более 10 различных направлений.

Создательница студии, Татьяна Нестерова, поделилась с нами, как возникла идея открыть пространство, посвященное креативности: “Идея студии взялась с увлечения правополушарным рисованием. Это не просто рисование, а терапия. Она открывает желание творить и создавать. Во время занятий работает левое полушарие, отвечающее за воображение и интуицию. 3 года назад мне захотелось открыть студию и давать детям уроки рисования. Но потом захотелось чего-то нового и интересного. Так и началось развитие студии как креативного пространства, где любое творчество находит свой отклик. Мне нравится совмещать стили вместе, пробовать новое, а потом делиться этим с окружающими. Так и рождаются различные мастер-классы. Людям откликается новизна, особенно если она доступна и легка в исполнении. По началу посетители приходили с осторожностью, а теперь у нас проводят корпоративы, вечеринки, и справляют дни рождения. Все уходят с подарками и хорошим настроением, а это самая большая благодарность и источник моего вдохновения. В этом году мы расширяемся, а это значит, что будет новое место, новые мастер-классы, новые идеи и еще много интересного.”



Студия “Колибри” предлагает ряд увлекательных мастер-классов:

– Эпоксидная смола: от брошки до картины;

– Fluid Art – рисование жидким акрилом;

– Ink Art – рисование спиртовыми чернилами;

– Флорариум – живые цветы в колбе;

– Моссариум – композиции из мха, мох в колбе;

– Правополушарное рисование (дети и взрослые);

– Дети и взрослые. Картина за час;

– Неоновые картины – картины, которые рисуют в темноте;

– Гипсовые фантазии: декорирование и разрисовка гипсовых скульптур и кашпо, ботанический барельеф;

– Интерьерная живопись: с применением текстурной пасты, интерьерные аффирмации, кофе зарисовки, рисование вином и т.д.

– Арт терапия: мандалы, терапия цветом, терапия текстурой и т.д.;

– Проведение мероприятий: Арт вечеринки, Арт день рождения, Арт Корпоративы, Арт девичники, Арт свидание.

