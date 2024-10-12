Пожарная хроника Коми: три возгорания и оперативное реагирование
- 17:30 12 октября
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- Анастасия Амелькина
За последние 24 часа на территории Коми произошло три пожара, к счастью, обошедшихся без пострадавших благодаря оперативным действиям пожарных служб. Об этом сообщает МЧС региона.
В Сыктывкаре произошло возгорание электрощита в Сыктывкарском кооперативном техникуме. Сотрудники учебного заведения быстро эвакуировали студентов и преподавателей, а прибывшие на место спасатели своевременно ликвидировали очаг возгорания, предотвратив его дальнейшее распространение.
В Усть-Вымском районе, в поселке Донаёль на улице Октябрьская, загорелись квартиры в деревянном многоквартирном жилом доме. Пожарные оперативно прибыли на место происшествия и успешно справились с огненной стихией, локализовав пожар на площади 64 квадратных метра. По предварительным данным, возгорание произошло из-за нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации отопительной печи.
Ещё один случай зафиксирован в Койгородском районе, в поселке Подзь на улице Набережная. Здесь огонь уничтожил деревянную постройку площадью 20 квадратных метров. По предварительной версии, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем. Благодаря быстрому реагированию пожарной бригады, удалось предотвратить дальнейшее распространение огня на соседние строения.