Пожарная хроника Коми: три возгорания и оперативное реагирование

Фото из архива "Про Города Сыктывкар"

За последние 24 часа на территории Коми произошло три пожара, к счастью, обошедшихся без пострадавших благодаря оперативным действиям пожарных служб. Об этом сообщает МЧС региона.

В Сыктывкаре произошло возгорание электрощита в Сыктывкарском кооперативном техникуме. Сотрудники учебного заведения быстро эвакуировали студентов и преподавателей, а прибывшие на место спасатели своевременно ликвидировали очаг возгорания, предотвратив его дальнейшее распространение.