Отказ от ужина обернулся для жителя Коми серьезной травмой головы

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В Сысольском районе Республики Коми пенсионерка из села Пыелдино получила судебное наказание за нанесение побоев своему сожителю сковородой. Инцидент произошел в апреле 2024 года. Как сообщила пресс-служба судов региона, пара совместно употребляла спиртные напитки, после чего произошла ссора, закончившаяся травмами у мужчины.

Согласно материалам дела, женщина готовила еду на кухне, а затем принесла ее в комнату для своего сожителя. Однако мужчина отказался от предложенного ужина, что привело к словесному конфликту. В ходе ссоры женщина дважды ударила мужчину сковородой по голове. Эти удары стали причиной образования раны, из которой пошла кровь. Пенсионерка, поняв, что ситуация выходит из-под контроля, сразу обратилась за помощью, вызвав скорую и полицию. Также она самостоятельно пыталась остановить кровотечение и оказать первую помощь пострадавшему.

После инцидента женщина принесла свои извинения сожителю, и, по её словам, они смогли примириться до приезда сотрудников правоохранительных органов и медиков. Во время судебного разбирательства пенсионерка признала свою вину и пояснила, что была пьяна на момент совершения преступления. Она также отметила, что подобные действия с её стороны никогда бы не произошли, если бы она находилась в трезвом состоянии.