2 охотника из Коми привлечены к ответственности за потерю оружия
- 16:24 13 октября
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- Дмитрий Толстенёв
За прошедшую неделю сотрудники лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Республике Коми выявили девять административных правонарушений, связанных с оборотом оружия.
В результате проведённых мероприятий было изъято шесть единиц охотничьего оружия. К административной ответственности привлечено восемь владельцев оружия. Как отмечают представители Росгвардии, основная часть нарушений была связана с нарушением сроков продления разрешительных документов на владение оружием.
Также было установлено два случая утери охотничьего оружия, которые произошли с жителями Ухты и Удорского района. Эти инциденты вызвали особое внимание со стороны сотрудников Росгвардии, так как они указывают на невнимательность и недостаточную осторожность со стороны владельцев при обращении с оружием во время активного отдыха.
Первый случай произошел на реке Ухта, где мужчина 1991 года рождения отправился на рыбалку. Во время движения на резиновой лодке мотор перестал работать из-за скопившейся листвы на винте. Чтобы почистить винт, рыбак начал перекладывать вещи в лодке и временно положил своё охотничье оружие на борт. В процессе движения кресла мужчина случайно задел оружие, и оно упало в воду. Оружие находилось в чехле и было разобрано, что исключило возможность немедленного его извлечения из воды. Все попытки найти оружие оказались безуспешными.
Второй случай утери произошел на реке Мезень, неподалёку от села Кослан в Удорском районе. Мужчина 1981 года рождения отправился на охоту на моторной лодке. Во время охоты он произвёл выстрел по утке, однако в момент выстрела не смог удержать своё оружие, и оно выпало из рук прямо в воду. Глубина реки и течение не позволили охотнику найти и вернуть оружие.
В отношении обоих владельцев оружия были составлены протоколы об административном правонарушении по части 4.3 статьи 20.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП РФ). Данная статья предусматривает штраф до 10 тысяч рублей или лишение права на приобретение оружия на срок до трёх лет. Оба мужчины могут быть подвергнуты данным мерам наказания в зависимости от итогов расследования.