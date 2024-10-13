2 охотника из Коми привлечены к ответственности за потерю оружия

Фото Росгвардии по Коми

За прошедшую неделю сотрудники лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Республике Коми выявили девять административных правонарушений, связанных с оборотом оружия. В результате проведённых мероприятий было изъято шесть единиц охотничьего оружия. К административной ответственности привлечено восемь владельцев оружия. Как отмечают представители Росгвардии, основная часть нарушений была связана с нарушением сроков продления разрешительных документов на владение оружием.

Также было установлено два случая утери охотничьего оружия, которые произошли с жителями Ухты и Удорского района. Эти инциденты вызвали особое внимание со стороны сотрудников Росгвардии, так как они указывают на невнимательность и недостаточную осторожность со стороны владельцев при обращении с оружием во время активного отдыха.

Первый случай произошел на реке Ухта, где мужчина 1991 года рождения отправился на рыбалку. Во время движения на резиновой лодке мотор перестал работать из-за скопившейся листвы на винте. Чтобы почистить винт, рыбак начал перекладывать вещи в лодке и временно положил своё охотничье оружие на борт. В процессе движения кресла мужчина случайно задел оружие, и оно упало в воду. Оружие находилось в чехле и было разобрано, что исключило возможность немедленного его извлечения из воды. Все попытки найти оружие оказались безуспешными.

Второй случай утери произошел на реке Мезень, неподалёку от села Кослан в Удорском районе. Мужчина 1981 года рождения отправился на охоту на моторной лодке. Во время охоты он произвёл выстрел по утке, однако в момент выстрела не смог удержать своё оружие, и оно выпало из рук прямо в воду. Глубина реки и течение не позволили охотнику найти и вернуть оружие.