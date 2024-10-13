В Коми пересмотрят тарифы на полеты внутри региона

В Республике Коми планируется пересмотр тарифов на авиаперевозки внутри региона. Это решение связано с изменениями в авиасообщении, вызванными временной приостановкой полетов «Вологодского авиапредприятия» на самолете Як-40 между городами республики.

В качестве замены авиакомпания «Комиавиатранс» заключила договор с перевозчиком «ЮТэйр», который предоставил для выполнения рейсов самолеты Ан-24. Однако такие полеты обходятся бюджету республики значительно дороже, чем использование предыдущего воздушного судна.