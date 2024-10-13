В Коми пересмотрят тарифы на полеты внутри региона
- 20:30 13 октября
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- Дмитрий Толстенёв
В Республике Коми планируется пересмотр тарифов на авиаперевозки внутри региона. Это решение связано с изменениями в авиасообщении, вызванными временной приостановкой полетов «Вологодского авиапредприятия» на самолете Як-40 между городами республики.
В качестве замены авиакомпания «Комиавиатранс» заключила договор с перевозчиком «ЮТэйр», который предоставил для выполнения рейсов самолеты Ан-24. Однако такие полеты обходятся бюджету республики значительно дороже, чем использование предыдущего воздушного судна.
В связи с этим, авиаперевозчик обратился с просьбой о пересмотре тарифов на перелеты, чтобы компенсировать возросшие расходы. На портале общественного обсуждения проектов нормативных актов уже был опубликован проект изменений, который подготовлен Республиканским комитетом по тарифам. В проекте предусмотрены поправки к прошлогоднему приказу, который устанавливал фиксированные тарифы на пассажирские и грузовые перевозки, выполняемые авиакомпанией «Комиавиатранс» на самолетах типа Ан-24.
Как отмечается в пояснительной записке к проекту нормативного акта, документ был разработан на основе предложений, представленных авиаперевозчиком. Однако, несмотря на нынешнюю необходимость пересмотра тарифов, в перечне маршрутов, для которых планируется повышение, указаны лишь три направления. В то время как на текущий момент в регионе выполняются рейсы по пяти маршрутам. Предполагается, что по всем трем указанным маршрутам тарифы будут увеличены на 15%.
Республиканский комитет по тарифам сообщил, что предложенные изменения были согласованы с министерством экономического развития, промышленности и транспорта Коми. Это подтверждает соответствие новых тарифов экономическим условиям и потребностям региона. Однако важно отметить, что пока что речь идет только о проектных тарифах. Окончательные решения будут приняты в ходе заседания правления ведомства, и тарифы могут быть изменены в процессе обсуждения.