Мяса нет, сплошная соя: Роскачество озвучило марки колбасы, которые не стоит брать даже по акции

Эксперты из Роскачества провели детальное изучение различных видов колбас, доступных на российском рынке, и на основании полученных данных составили список брендов, от продукции которых следует воздерживаться.

Во время проверки было обнаружено множество нарушений стандартов качества и безопасности. В некоторых образцах выявили неприемлемые добавки, такие как неуказанные красители, следы запрещённых антибиотиков, а также присутствие птичьего мяса и сои, что противоречит установленным нормам.