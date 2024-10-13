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Мяса нет, сплошная соя: Роскачество озвучило марки колбасы, которые не стоит брать даже по акции

Мяса нет, сплошная соя: Роскачество озвучило марки колбасы, которые не стоит брать даже по акцииФото из архива "Про Город"

Эксперты из Роскачества провели детальное изучение различных видов колбас, доступных на российском рынке, и на основании полученных данных составили список брендов, от продукции которых следует воздерживаться.

Во время проверки было обнаружено множество нарушений стандартов качества и безопасности. В некоторых образцах выявили неприемлемые добавки, такие как неуказанные красители, следы запрещённых антибиотиков, а также присутствие птичьего мяса и сои, что противоречит установленным нормам.

Особенно низкие результаты продемонстрировали сервелаты. Продукция под брендом "Дмитрогорский продукт" получила отрицательные оценки из-за обнаружения нелегального красителя и следов антибиотиков. Похожая ситуация была зафиксирована и у марки "Стародворские колбасы", где дополнительно выявлены птичье мясо и соя, ингредиенты, недопустимые в сервелатах.

Схожие проблемы обнаружены и у других производителей. В колбасах от "Йола Агрохолдинг" и "Егорьевская" также выявлены следы антибиотиков.

Специалисты рекомендуют покупателям внимательно изучать состав колбасной продукции и выбирать проверенных производителей, избегая тех, чья продукция оказалась в "черном списке". Потребление некачественных продуктов может негативно влиять на здоровье, вызывая аллергические реакции и формируя устойчивость к антибиотикам.

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