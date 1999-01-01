Вятка: путеводитель по культурным и природным местам центральной России

Колесо обозрения “Дымковская радость”: полюбуйтесь городом с высоты птичьего полета

Колесо обозрения “Дымковская радость” является любимым аттракционом гостей и местных жителей. В разное время суток с него открываются уникальные виды на местные красоты и достопримечательности. Аттракцион находится в самом центре города – в парке имени Сергея Мироновича Кирова и открыто круглый год.



5 причин, почему стоит посетить колесо обозрения в Кирове:



• на высоте 50 метров гостям города открываются панорамные виды на Киров, природные ландшафты, которые невозможно увидеть с земли;

• неспешное вращение колеса обозрения - 1 круг длится 8 минут, что позволяет насладиться городскими пейзажами. За это время можно увидеть красоты Кирова: весь парк, одну из центральных улиц – Октябрьский проспект и даже самые отдаленные уголки.

• это отличный выбор для романтического свидания или особого момента с близким человеком. На колесе обозрения есть специальная VIP-кабина для праздников, чтобы создать незабываемое событие, которое навсегда останется в памяти. Длительность ужина: 40 минут (5 кругов).

• хотите побольше узнать про историю Кирова? Тогда вам в гид-кабину. В ней можно прослушать аудиоэкскурсию и узнать про историю знаковых объектов, улиц и зданий.

• особые условия для больших компаний и семей с детьми: действует аренда кабин по выгодной стоимости, а малышам до трех лет вход свободный.



Важно, что все 18 кабин оснащены системой климат-контроля, чтобы создавать комфорт в любое время года. Внутри каждой из них играет приятная музыка, которая привносит особое настроение.



Часы работы: с понедельника по четверг с 10:00 до 20:45, в пятницу и субботу с 10:00 до 21:45, воскресенье с 10:00 до 20:45.



