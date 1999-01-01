Путешествие по Вятке, Киров, достопримечательности
Путешествие по Вятке, Киров, достопримечательности
Путешествие по Вятке
Путешествие по Вятке, Киров, достопримечательности
Путешествие по Вятке, Киров, достопримечательности
Путешествие по Вятке, Киров, достопримечательности
Путешествие по Вятке, Киров, достопримечательности
Путешествие по Вятке, Киров, достопримечательности
Путешествие по Вятке, Киров, достопримечательности
Путешествие по Вятке
Путешествие по Вятке

Вятка: путеводитель по культурным и природным местам центральной России

На протяжении более чем восьми веков город, который ныне известен как Киров, сменил несколько названий: Вятка и Хлынов. Тем не менее он сумел сохранить атмосферу и дух прошлых эпох. Гуляя по улочкам города, можно легко представить себя в дореволюционной России. Храмы и монастыри Кирова напоминают о временах царственного правления до эпохи императоров. Киров также славится своими живописными парками, садами и уникальными музейными экспозициями, которых очень мало в других частях России. Этот город связан с множеством знаменитых личностей, таких как: Александр Грин, Михаил Салтыков-Щедрин и Константин Циолковский, что подчеркивает его значимость для российской культуры, науки и истории. Чтобы осмотреть все достопримечательности Кирова, потребуется несколько дней. Но чтобы влюбиться в него, хватит и пары часов.

Успенский Трифонов монастырь

Путешествие по Вятке, Киров, достопримечательности
В 1580 году преподобный Трифон Вятский посетил Хлынов и на южном берегу основал Успенский монастырь, построив деревянный храм Благовещения. Со временем в монастыре появилась деревянная Успенская церковь, позже замененная каменным собором. Община монастыря росла, и рядом возникли две слободы, жители которых занимались земледелием и скотоводством. Монастырь процветал более трех столетий, но после Октябрьской революции был упразднен, а многие постройки разрушены. После Великой Отечественной войны его передали под управление культуры, и началась реставрация зданий. Сейчас в монастыре сохранилось около двадцати построек, включая храмы, братские корпуса, палаты, часовни и башни крепостных стен.

Адрес: Киров, улица Горбачева, 4.

Набережная Грина

Путешествие по Вятке, Киров, достопримечательности
Главная набережная города носит имя Александра Грина, знаменитого автора известной повести “Алые паруса”. Возможно, именно тут писатель нашел вдохновение для своего шедевра, ведь именно в Кирове (в прошлые времена — Вятка) он провел годы своей юности и детства. В начале XX века берег не славился своей красотой, в 60-е годы прошлого века власти взялись за его обустройство. Современный облик он приобрел после реконструкции в 2013 году. Сейчас на набережной можно найти различные памятники, включая мемориальный комплекс “Вечный огонь” и бюст самого Александра Грина. Это место очень популярно среди кировчан: здесь люди назначают встречи, проводят время с семьями и друзьями или прогуливаются в одиночестве, наслаждаясь видами на реку Вятку. Посетите набережную хотя бы раз, и вы поймете, почему она так любима местными жителями.

Адрес: Киров, улица Набережная Грина, 1.

Особняк купца Тихона Филипповича Булычева

Путешествие по Вятке, Киров, достопримечательности
Одной из примечательных точек города Киров является великолепное здание в неоготическом стиле, в котором сейчас располагается управление ФСБ по Кировской области. Этот роскошный дом был возведен в начале XX века состоятельным купцом из Вятки, Тихоном Филипповичем Булычевым, специально для своей обожаемой дочери, которая жила в Санкт-Петербурге. В сравнении с северной столицей, Вятка могла показаться ей провинциальной, и чтобы обеспечить дочери уют, Булычев постарался создать все условия для ее комфортного проживания. Для своего времени дом был настоящим шедевром архитектуры и инженерии. В особняке были проведены электричество, отопление и душевые на каждом этаже, а также установлены телефонная связь и даже лифт. Хоть дочь Булычева была очарована домом, она не смогла отказаться от жизни в Петербурге. Разочарованный отец вскоре продал это великолепное здание городу за небольшую сумму. Тем не менее Вятка получила в дар великолепный образец архитектурного искусства, который до сих пор радует взоры жителей и гостей города.

Адрес: Киров, улица Ленина, 96А.

Парк имени Сергея Мироновича Кирова

Путешествие по Вятке, Киров, достопримечательности
Главный парк Кирова, названный в честь известного революционера в 1974 году, был заложен в конце 60-х годов прошлого века. В процессе масштабного строительства все многократно изменялось и улучшалось. Сегодня здесь можно увидеть достопримечательности, такие как цирк, музей-диорама и аллея звезд с именами выдающихся деятелей. Плитку на аллее звезд можно также приобрести за определенную сумму. Парк украшает множество памятников, аттракционов, пруд с утками и прогулочные аллеи, окруженные высокими деревьями. Он прекрасен в любое время года.

Адрес: Киров, парк имени Сергея Мироновича Кирова.

Колесо обозрения “Дымковская радость”: полюбуйтесь городом с высоты птичьего полета

►Адрес: Киров, Октябрьский проспект, 147А.
Телефоны: 8(905)872-50-12.
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Колесо обозрения “Дымковская радость” является любимым аттракционом гостей и местных жителей. В разное время суток с него открываются уникальные виды на местные красоты и достопримечательности. Аттракцион находится в самом центре города – в парке имени Сергея Мироновича Кирова и открыто круглый год.

5 причин, почему стоит посетить колесо обозрения в Кирове:

• на высоте 50 метров гостям города открываются панорамные виды на Киров, природные ландшафты, которые невозможно увидеть с земли;
• неспешное вращение колеса обозрения - 1 круг длится 8 минут, что позволяет насладиться городскими пейзажами. За это время можно увидеть красоты Кирова: весь парк, одну из центральных улиц – Октябрьский проспект и даже самые отдаленные уголки.
• это отличный выбор для романтического свидания или особого момента с близким человеком. На колесе обозрения есть специальная VIP-кабина для праздников, чтобы создать незабываемое событие, которое навсегда останется в памяти. Длительность ужина: 40 минут (5 кругов).
• хотите побольше узнать про историю Кирова? Тогда вам в гид-кабину. В ней можно прослушать аудиоэкскурсию и узнать про историю знаковых объектов, улиц и зданий.
• особые условия для больших компаний и семей с детьми: действует аренда кабин по выгодной стоимости, а малышам до трех лет вход свободный.

Важно, что все 18 кабин оснащены системой климат-контроля, чтобы создавать комфорт в любое время года. Внутри каждой из них играет приятная музыка, которая привносит особое настроение.

Часы работы: с понедельника по четверг с 10:00 до 20:45, в пятницу и субботу с 10:00 до 21:45, воскресенье с 10:00 до 20:45.

Свято-Серафимовский собор

Путешествие по Вятке, Киров, достопримечательности
Свято-Серафимовский собор — образец русской храмовой архитектуры был возведен в 1906 году по проекту архитектора И. А. Чарушина. В советское время храм был закрыт на несколько лет и использовался как атеистический музей. В 1942 году храм вновь открылся и оставался единственным действующим в Кирове более сорока лет. Собор был настолько популярен, что продавал больше свечей, чем Богоявленский собор в Москве. Советская власть реквизировала большую часть церковной утвари, но сам храм сохранил свой первоначальный облик. В подвале собора располагается пещерная церковь, где похоронены кировские архиепископы.

Адрес: Киров, улица Урицкого, 25.

Юркин парк

Путешествие по Вятке, Киров, достопримечательности
Юркин Парк — аналог Парка Юрского периода, где представлены впечатляющие фигурки динозавров, таких как тираннозавры, трицератопсы и завроподы. Некоторые из них могут двигаться и издавать звуки, что добавляет реалистичности. Рядом с каждой фигурой есть информационная табличка для тех, кто хочет узнать больше о динозаврах. Всего в парке около двадцати фигур, а также множество других аттракционов и развлечений. Это отличное место для семейного отдыха, которое порадует и взрослых, и детей.

Адрес: Киров, улица Талица, 50.
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