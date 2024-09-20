"Союзмультфильм" отсудил у сыктывкарки 40 тысяч рублей за термонаклейки с изображением кота Матроскина
- 20:15 20 сентября
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- Инесса Богатая
Сыктывкарская предпринимательница заплатит 40 тысяч рублей за изображение кота Матроскина и почтальона Печкина на своей продукции. Компания "Киностудия "Союзмультфильм" подала на нее в суд и выиграла. Об этом сообщает "Комиинформ".
Отметим, что компания имеет исключительные права на использование персонажей "кот Матроскин" и "почтальон Печкин" из анимационного фильма "Зима в Простоквашино".
Так, весной 2022 года в торговом помещении на ул. Ленина от имени предпринимательницы продавались термоаппликации, с обозначениями, сходными с товарными знаками и изображениями мультипликационных персонажей кота Матроскина и почтальона Печкина.
Отметим, что киностудия сперва направила предпринимательнице претензию с требованием выплатить компенсацию, возместить судебные расходы, удалить из продажи все подобные товары и прекратить торговлю контрафактной продукцией. Однако сыктывкарка не выполнила эти требования, после чего компания уже обратилась в суд.
Арбитражный суд Коми постановил взыскать с сыктывкарки 40 тысяч рублей. Апелляционная жалоба на снижение суммы была оставлена без удовлетворения.