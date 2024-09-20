"Союзмультфильм" отсудил у сыктывкарки 40 тысяч рублей за термонаклейки с изображением кота Матроскина

Сыктывкарская предпринимательница заплатит 40 тысяч рублей за изображение кота Матроскина и почтальона Печкина на своей продукции. Компания "Киностудия "Союзмультфильм" подала на нее в суд и выиграла. Об этом сообщает "Комиинформ".

Отметим, что компания имеет исключительные права на использование персонажей "кот Матроскин" и "почтальон Печкин" из анимационного фильма "Зима в Простоквашино".