Казань – жемчужина России: что посмотреть в столице Татарстана?

Почти все знают, что Казань является технологическим центром России. Чтобы не отходить от концепции города, команда из 252 художников, скульпторов, декораторов и дизайнеров совместно с искусственным интеллектом создали “Дворец Впечатлений”.
Что можно увидеть во Дворце?
“Зеркальные миры” с визуальной игрой музыки и света. Окунитесь в сказку иллюзий, где границы реальности размываются, а отражения бесконечно множатся.
“Волшебный лес”, в котором вас встретят фантастическое окружение и необыкновенные существа. Ощутите всем своим телом атмосферу джунглей из параллельной вселенной.
Супермаркет “Икеле Микеле", где каждый товар рассказывает свою историю, а покупать можно только впечатления. Погрузитесь в мир постиронии и метомодерна.
Чтобы вы не теряли свое драгоценное время, был собран список часто задаваемых вопросов
Сколько времени займет посещение?
Рекомендуется закладывать 1,5-2 часа. Но время не ограничено, вы проходите в своем темпе.
Билеты именные?
Нет, их также можно подарить близким и друзьям.
Можно ли по этим же билетам прийти снова?
Вы можете находиться неограниченное количество времени внутри. Но если пройдете полностью арт-пространство, в другой раз по этим билетам посетить Дворец не получиться.
Билеты на определенную дату?
Вы можете приобрести билет на сайте и прийти в любой удобный день.
Есть ограничения по возрасту?
Самостоятельное посещение возможно с 14 лет, в остальном ограничений по возрасту нет.
Я забыл вещь в Дворце, что делать?
Попробуйте вспомнить, где вы могли оставить или обронить вещь, приезжайте и вам на месте постараются помочь.
Где купить билеты?
Билеты доступны в кассе “Дворца Впечатлений” или на сайте
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Приходите, будет классно!