Казань – жемчужина России: что посмотреть в столице Татарстана?

Побег из тюрьмы и диваны на потолке, необычный отдых в Казани для всей семьи

Мечтаете о приключениях, которые запомнятся на всю жизнь, или хотите сделать крутые фото для соцсетей? Далеко ходить не придется, в центре Казани уже открыт Smile Park.



Куда сходить в парке?

Представьте, заходя в комнату, все вокруг стоит вверх тормашками. Люстра упирается в пол, картины висят на потолке, а диван приклеился к стене. И это все не сон, а реальность. “Дом вверх дном” подарит незабываемые ощущения, и вы больше не сможете смотреть на мир под привычным углом.



Квест-лабиринт “Побег из тюрьмы” для любителей ярких эмоций. На пути к свободе вам придется обходить ловушки и неприятные ситуации. Попасть в “тюрьму” можно с 6 лет, но только под присмотром 12-летнего друга.



Вы удивитесь, но у перевернутого дома есть брат и его зовут “Дом великана”. В нем можно потрогать 40 огромных экспонатов и примерить на себя жизнь крошечного человека. Но помните, что владелец дома где-то рядом…



Давно хотели выпустить пар или метнуть в стену парочку тарелок? Специально для вас есть аттракцион “Бей посуду”. Здесь вам выдадут специальную посуду, так что брать с собой раритетный бабушкин сервиз не обязательно.



Заходя в “Лабиринт ленточек” вы столкнетесь с тысячами длинных, красивых, но очень коварных ленточек. Они будут закрывать взор и касаться головы, чтобы найти выход было не так уж и просто.



И это еще не полный список аттракционов которые можно посетить и получить удовольствие. Приходите и подарите себе и своим близким море позитива!



Стоимость посещения парка развлечений: одиночный билет — 800 рублей. Билет “6 в 1: все включено” — 2000 рублей, а билет “4 в 1” — 1700 рублей.



Дети до 4 лет (включительно) проходят все проекты бесплатно, кроме аттракциона “Бей посуду”, при предъявлении подтверждающих документов. С 5 лет — полная стоимость билета.