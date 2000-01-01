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Путешествие по Казани
Путешествие по Казани
 
 
 

Казань – жемчужина России: что посмотреть в столице Татарстана?

Каждый год все больше жителей Республики Коми предпочитают проводить свой отпуск в Казани. Этот город, сочетающий в себе богатую историю, уникальную культуру и современные достопримечательности, стал настоящей жемчужиной России. Сегодня «Про Город» расскажет, какие места нужно посетить в Казани и почему они заслуживают вашего внимания.

Казань – столица Республики Татарстан, город с более чем тысячелетней историей. Здесь сплетаются различные культуры и эпохи, создавая особую атмосферу, привлекающую туристов со всей России и мира. Ниже представлены самые интересные и популярные достопримечательности Казани, которые не оставят вас равнодушными.
 
 

Где остановиться

Кул-Шариф
Мечеть Кул-Шариф – одна из главных достопримечательностей Казани и крупнейшая мечеть в Европе. Это великолепное здание стало настоящей визитной карточкой города. Внутри мечети находится музей исламской культуры, который стоит посетить для более глубокого погружения в историю и культуру Татарстана.

Адрес: ул. Кремлёвская, 13
 
 
 

Рестораны и кафе

Национальный музей Республики Татарстан
Национальный музей Республики Татарстан – крупнейший музей в Татарстане, экспозиция которого охватывает все периоды истории региона. Здесь можно увидеть археологические находки, истории татарской и русской культур, а также большое количество артефактов, демонстрирующих богатое культурное наследие Татарстана.

Адрес: ул. Кремлёвская, 2
 
 
 

Турагенства

Остров-Град Свияжск
Остров-Град Свияжск – исторический и культурный комплекс, расположенный на берегу Волги. Это уникальное место, сохранившее древние постройки и монастыри. Здесь вы можете посетить Успенский собор и познакомиться с богатой историей этого волжского острова, овеянного легендами.

Адрес: ул. Кирова, 1, г. Свияжск
 
 
 

Развлечения

 
 
 

Забудьте о реальности: развлечение для всех возрастов во “Дворце Впечатлений”

Ежедневно с 10:00 до 22:00 по адресу: Казань, улица Баумана, 31.

Телефон: +7 (843) 599-52-43
 
Реклама. ИП Пахомова Ю.В. ИНН: 325005363463.
Почти все знают, что Казань является технологическим центром России. Чтобы не отходить от концепции города, команда из 252 художников, скульпторов, декораторов и дизайнеров совместно с искусственным интеллектом создали “Дворец Впечатлений”.

Что можно увидеть во Дворце?
“Зеркальные миры” с визуальной игрой музыки и света. Окунитесь в сказку иллюзий, где границы реальности размываются, а отражения бесконечно множатся.

“Волшебный лес”, в котором вас встретят фантастическое окружение и необыкновенные существа. Ощутите всем своим телом атмосферу джунглей из параллельной вселенной.

Супермаркет “Икеле Микеле", где каждый товар рассказывает свою историю, а покупать можно только впечатления. Погрузитесь в мир постиронии и метомодерна.

Чтобы вы не теряли свое драгоценное время, был собран список часто задаваемых вопросов

Сколько времени займет посещение?
Рекомендуется закладывать 1,5-2 часа. Но время не ограничено, вы проходите в своем темпе.

Билеты именные?
Нет, их также можно подарить близким и друзьям.

Можно ли по этим же билетам прийти снова?
Вы можете находиться неограниченное количество времени внутри. Но если пройдете полностью арт-пространство, в другой раз по этим билетам посетить Дворец не получиться.

Билеты на определенную дату?
Вы можете приобрести билет на сайте и прийти в любой удобный день.

Есть ограничения по возрасту?
Самостоятельное посещение возможно с 14 лет, в остальном ограничений по возрасту нет.

Я забыл вещь в Дворце, что делать?
Попробуйте вспомнить, где вы могли оставить или обронить вещь, приезжайте и вам на месте постараются помочь.

Где купить билеты?
Билеты доступны в кассе “Дворца Впечатлений” или на сайте.

Приходите, будет классно!
 
 
 
 
 
 
 
 

Побег из тюрьмы и диваны на потолке, необычный отдых в Казани для всей семьи

Ежедневно с 10:00 до 22:00 по адресу: Казань, улица Баумана, 17,58.

Телефоны: 8(843)599-57-30
 
Реклама. ООО Музеи Невы. ОГРН 1207800076527.
Мечтаете о приключениях, которые запомнятся на всю жизнь, или хотите сделать крутые фото для соцсетей? Далеко ходить не придется, в центре Казани уже открыт Smile Park.

Куда сходить в парке?
Представьте, заходя в комнату, все вокруг стоит вверх тормашками. Люстра упирается в пол, картины висят на потолке, а диван приклеился к стене. И это все не сон, а реальность. “Дом вверх дном” подарит незабываемые ощущения, и вы больше не сможете смотреть на мир под привычным углом.

Квест-лабиринт “Побег из тюрьмы” для любителей ярких эмоций. На пути к свободе вам придется обходить ловушки и неприятные ситуации. Попасть в “тюрьму” можно с 6 лет, но только под присмотром 12-летнего друга.

Вы удивитесь, но у перевернутого дома есть брат и его зовут “Дом великана”. В нем можно потрогать 40 огромных экспонатов и примерить на себя жизнь крошечного человека. Но помните, что владелец дома где-то рядом…

Давно хотели выпустить пар или метнуть в стену парочку тарелок? Специально для вас есть аттракцион “Бей посуду”. Здесь вам выдадут специальную посуду, так что брать с собой раритетный бабушкин сервиз не обязательно.

Заходя в “Лабиринт ленточек” вы столкнетесь с тысячами длинных, красивых, но очень коварных ленточек. Они будут закрывать взор и касаться головы, чтобы найти выход было не так уж и просто.

И это еще не полный список аттракционов которые можно посетить и получить удовольствие. Приходите и подарите себе и своим близким море позитива!

Стоимость посещения парка развлечений: одиночный билет — 800 рублей. Билет “6 в 1: все включено” — 2000 рублей, а билет “4 в 1” — 1700 рублей.

Дети до 4 лет (включительно) проходят все проекты бесплатно, кроме аттракциона “Бей посуду”, при предъявлении подтверждающих документов. С 5 лет — полная стоимость билета.
 
 
 
 
 
Храм Всех Религий
Храм Всех Религий – уникальное архитектурное сооружение, объединяющее элементы различных религиозных культур. Это место символизирует мир и единство всех вероисповеданий. Храм не является действующим культовым учреждением, но его необычный внешний вид и философская идея привлекают множество туристов.

Адрес: ул. Старо-Аракчинская, 4
 
 
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