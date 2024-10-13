Сыктывкарская скорая помощь помогла пенсионерке избежать кончины

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В Сыктывкаре бригада скорой медицинской помощи спасла жизнь 55-летней женщине, предотвратив клиническую смерть. В Сыктывкаре бригада скорой медицинской помощи спасла жизнь 55-летней женщине, предотвратив клиническую смерть. По информации Министерства здравоохранения Республики Коми, инцидент произошел, когда женщина почувствовала серьезное ухудшение самочувствия, но первоначально не придала ему должного значения. Это чуть не привело к трагическим последствиям, однако оперативные действия врачей спасли пациентку.

Накануне вечером женщина заметила дискомфорт и тяжесть в груди, но не обратилась за помощью, решив, что это временное недомогание. Утром её состояние резко ухудшилось: появились жжение за грудиной, перебои в работе сердца, затрудненное дыхание и резкая слабость. Осознав, что ситуация становится критической, женщина обратилась в Единый диспетчерский центр скорой помощи по номеру "103".

На вызов оперативно была направлена бригада скорой помощи Территориального центра медицины катастроф. Медики прибыли к пациентке в течение 13 минут. После проведения первичной диагностики с помощью электрокардиограммы стало очевидно, что у женщины развивается острый инфаркт миокарда. Это заболевание крайне опасно, так как может привести к остановке сердца и смерти, если не оказать помощь вовремя.

Медики незамедлительно приступили к реанимационным мероприятиям. Пациентке был выполнен непрямой массаж сердца, проведена искусственная вентиляция легких и произведена дефибрилляция — действия, направленные на восстановление сердечной деятельности. Сердечно-легочная реанимация продолжалась четыре минуты, в течение которых женщина находилась в состоянии клинической смерти. Однако благодаря слаженной и профессиональной работе врачей, удалось восстановить её дыхание и сердечную деятельность.

После успешной реанимации пациентка была срочно госпитализирована в Республиканский кардиоцентр. Там женщине было проведено оперативное вмешательство, необходимое для устранения последствий острого инфаркта миокарда и стабилизации её состояния.