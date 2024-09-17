В Сыктывкаре на одной из улиц начали укладывать экспериментальный асфальт из переработанных покрышек
- 16:30 17 сентября
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- Инесса Богатая
В Сыктывкар на улице Крутой рабочие приступили к укладке экспериментальной асфальтобетонной смеси с использованием каучукового модификатора "Рециклизат-Б", который изготавливается из вторично переработанных старых шин.
По информации предприятия, предполагается, что внедрение данного эластомера повысит качество дорожного покрытия и предложит альтернативный способ переработки отходов.
Об этом сообщает МКП "Дорожное хозяйство".
Для проведения чистого эксперимента эксперты разделили улицу на два участка: на одном от ул. Карла Маркса до ул. Клары Цеткин модифицированная смесь будет уложена в нижний слой покрытия, а на другом участке, который начинается от ул. Клары Цеткин и заканчивается на ул. Интернациональной, она будет использована в верхнем слое.
"Модификатор включает в себя несколько видов каучука, стабилизированных посредством добавок, таких как сера. Расход его составляет три килограмма и сто грамм на каждую тонну асфальтобетонной смеси. Для того чтобы модификатор вступил в реакцию с битумом, температуру замеса увеличили на 10 градусов," - сообщил руководитель лаборатории Коми дорожной компании Артем Рогов.